/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足西班牙亞莉安娜美麗華

法國晉級16強 19歲姆巴佩建功創隊史紀錄

>rss

法國晉級16強 19歲姆巴佩建功創隊史紀錄

發稿時間：2018/06/22 02:08

最新更新：2018/06/22 02:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社葉卡捷琳堡21日綜合外電報導）法國隊今天在世界盃C組賽1比0擊敗秘魯，篤定晉級16強，攻下唯一進球的姆巴佩（Kylian Mbappe）以19歲又183天的年紀，成為法國隊史上在世界盃進球的最年輕球員。

被視為奪冠熱門的法國隊，16日小組賽先以2比1勝澳洲、今天再淘汰秘魯，以2勝戰績、積分6分，與A組的烏拉圭、地主俄羅斯都已經搶下16強門票。

上半場第34分鐘，法國隊吉魯（Olivier Giroud）攻門遭到對方門將加利斯（Pedro Gallese）擋下，球反彈到姆巴佩（Kylian Mbappe）腳下，他在門前1碼處把球踢進。

秘魯自1982年以來，暌違36年再度闖進會內賽，但小組賽吞下2敗，確定無緣晉級。秘魯整場最佳機會是在下半場進行5分鐘時，艾奎諾（Pedro Aquino）一記漂亮長射，差一點破門，但打中門柱。

法國26日與丹麥交手，爭取C組第一。而無緣晉級的秘魯26日與澳洲交手。

法國總教練德尚（Didier Deschamps）賽後表示：「第3場比賽目標是確保分組第一，但首先也是最重要的是，我們將先好好品嚐晉級的滋味，因為我們已經贏了2場，這不是任何隊伍都能做到的。」（譯者：林宏翰/核稿：林治平）1070622

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP