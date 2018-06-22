/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足西班牙亞莉安娜美麗華

梅西連2戰沒發揮 阿根廷淪落淘汰邊緣

>rss

梅西連2戰沒發揮 阿根廷淪落淘汰邊緣

發稿時間：2018/06/22 06:04

最新更新：2018/06/22 06:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社下諾夫哥羅德21日綜合外電報導）東歐足球勁旅克羅埃西亞今天在世界盃D組賽3比0擊敗阿根廷，提前晉級16強。阿根廷球星梅西（Lionel Messi）連2戰繳白卷，球隊晉級之路不利，球迷淚灑球場。

梅西前一場關鍵12碼罰球沒進，阿根廷與冰島1比1踢和，今天這場再敗，2戰只拿到1分積分，若想晉級，剩下一場小組賽26日對奈及利亞非贏不可，此外還要看其他場次勝負而定。

克羅埃西亞16日2比0勝奈及利亞，今天3比0大勝之後積分6分，繼俄羅斯、烏拉圭、法國之後，成為第4支篤定晉級16強的隊伍。

阿根廷整場攻勢一無所獲，第53分鐘門將賈柏耶樂（Willy Caballero）發生致命失誤，短傳給隊友時遭到克羅埃西亞的雷比奇（Ante Rebic）攔截，奉送對手第一球。

儘管阿根廷陣中擁有世界級球星，效力西甲巴塞隆納隊的梅西受到對手層層包圍，難以挽回頹勢，比賽尾聲又讓對手莫德里奇（Luka Modric）、拉克蒂奇（Ivan Rakitic）先後進球，

阿根廷隊史擁有2座世界盃冠軍，如今面臨首輪遭淘汰的窘境。看台上，許多阿根廷球迷掩面哭泣，傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）大為震驚，難以置信。

梅西今年30歲，本屆俄羅斯世界盃可能是他爭冠的最後一次機會。今天賽前雙方球員列隊時，鏡頭捕捉到梅西一手扶著前額、緊閉雙眼。

媒體形容，梅西肩負4400萬同胞期待，壓力破表，表情好像犯了偏頭痛一樣。

談到獲勝關鍵，克羅埃西亞隊長莫德里奇坦言，就是封鎖梅西。

他說：「上半場只要阿根廷隊拿球，我們就阻斷他們傳球給梅西，不讓梅西拿球。我們創造3波攻勢但沒把握。下半場機會來了，這場勝利是我們應得的。」（譯者：林宏翰/核稿：林治平）1070622

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP