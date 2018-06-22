鴻海股東會通過現金減資加配息 股東每股拿4元

鴻海22日上午在新北市土城虎躍廠舉辦股東會，股東排隊報到，依序入場。中央社記者張皓安攝 107年6月22日

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海股東會通過首次現金減資2成，每股退還股東現金新台幣2元，加上通過盈餘分配現金股利每股2元，鴻海股東每股可拿回4元。



鴻海今天上午舉行股東會，會中通過現金減資案，辦理現金減資新台幣約346.57億元，消除股份34.65億股，減資比例約20%。這是鴻海上市後首次辦理現金減資案。



此外鴻海股東會也通過承認盈餘分配案，盈餘分配現金股利每股2元，配發股東現金總金額達到346.57億元。



鴻海董事長郭台銘重申，今年起的未來3年，是鴻海集團走向大數據、人工智慧、工業互聯網的「工作年」。公司將以實體經濟為核心，首波布局3張網：智能製造、健康互聯網及資訊安全。



郭台銘表示，並將以提質增效及降本減存的競爭力，以「雲、移、物、大、智、網＋機器人」為戰略方向，整合工業大數據、雲端智慧、數據安全管控、區塊鏈金融、智慧製造、智慧供應鏈等，藉由人流、技術流、訊息流、過程流、物流、金流等6流大數據為基礎，邁向萬物聯網的智能社會。（編輯：李信寬）1070622





鴻海22日上午舉行股東會，董事長郭台銘（中）親自主持。中央社記者鍾榮峰攝 107年6月22日

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