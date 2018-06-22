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郭台銘：未來5年不退休 鴻海股價要到200元

發稿時間：2018/06/22 11:42

最新更新：2018/06/22 11:55

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鴻海22日上午在新北市土城虎躍廠舉辦股東會，鴻海董事長郭台銘表示，5年內不會退休。中央社記者張皓安攝　107年6月22日鴻海22日上午在新北市土城虎躍廠舉辦股東會，鴻海董事長郭台銘表示，5年內不會退休。中央社記者張皓安攝　107年6月22日

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海董事長郭台銘今天在股東會中表示，5年內不會退休，因為集團轉型未來5年是關鍵，他再度承諾股東，鴻海股價要達到200元目標。

鴻海今天上午舉行股東常會，會議不到11時順利結束。

有投資機構代表詢問接班問題，郭台銘回應表示，集團長期會培養接班人，他自己每天也在想這個問題。

郭台銘指出，現在不會談接班議題，往後5年內還不會考慮接班問題，因為集團轉型很重要，未來5年是集團轉型關鍵期，不能隨便談接班議題。郭台銘並指出，現在身體還是很好很健康。

有高齡90多歲的股東發言抱怨，買鴻海股票結果目前都虧錢。郭台銘表示，他個人對此感到抱歉，覺得自己沒有做好。他表示，鴻海股價要到200元，他才會退休。

郭台銘說，5年內他不會退休，他重申承諾要讓股價到200元，承諾不會改變。

郭台銘表示，集團轉型要看長期的利益，接班人才需要跨領域的人才，他也持續培養下世代年輕人才。（編輯：張良知）1070622

鴻海22日上午在新北市土城虎躍廠舉辦股東會，股東排隊報到，依序入場。中央社記者張皓安攝　107年6月22日鴻海22日上午在新北市土城虎躍廠舉辦股東會，股東排隊報到，依序入場。中央社記者張皓安攝　107年6月22日

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