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7度協商空污法達共識 爭議條文25日表決

發稿時間：2018/06/22 12:04

最新更新：2018/06/22 13:49

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立法院朝野黨團22日7度協商空污法修正草案達成共識，將先二讀無爭議條文，環保署實施空污總量管制是否應「會同」經濟部的霸王條款等爭議條文，預計25日協商後表決處理。中央社記者裴禛攝 107年6月22日立法院朝野黨團22日7度協商空污法修正草案達成共識，將先二讀無爭議條文，環保署實施空污總量管制是否應「會同」經濟部的霸王條款等爭議條文，預計25日協商後表決處理。中央社記者裴禛攝 107年6月22日

（中央社記者王承中台北22日電）立法院朝野黨團今天7度協商空污法修正草案達成共識，今天先二讀無爭議條文，環保署實施空污總量管制是否應「會同」經濟部的霸王條款等爭議條文，預計25日協商後表決處理。

立法院長蘇嘉全上午召集朝野立法院黨團針對空氣污染防制法修正草案進行第7次的協商，但朝野立法院黨團對爭議性條文仍無法達成共識，最終，朝野達成共識，今天院會先二讀沒有爭議的條文，而如環保署實施空污總量管制是否應「會同」經濟部的霸王條款等爭議條文，則留待25日上午由蘇嘉全召集協商後再行處理。

隨後，立法院副院長蔡其昌在上午11時許進入議場宣布，根據協商共識，各黨團同意環保署實施空污總量管制是否應「會同」經濟部的霸王條款、移動污染源抵換等共9條爭議條文均保留院會處理，今天進行二讀逐條討論，非保留條文宣讀後均予以通過，保留條文則暫保留。

zoom in 立法院長蘇嘉全（前）22日召集朝野立法院黨團，針對空氣污染防制法修正草案進行第7次協商，朝野黨團達成共識，將先二讀無爭議條文，預計25日協商後表決處理。中央社記者裴禛攝 107年6月22日立法院長蘇嘉全（前）22日召集朝野立法院黨團，針對空氣污染防制法修正草案進行第7次協商，朝野黨團達成共識，將先二讀無爭議條文，預計25日協商後表決處理。中央社記者裴禛攝 107年6月22日

蔡其昌表示，25日上午10時30分進行黨團協商，下午1時30分則進行保留條文處理，處理保留條文前，由各黨團推派代表，親民黨立法院黨團、時代力量立法院黨團個2人，國民黨立法院黨團原則10人左右，民進黨立法院黨團5人發言，每人發言時間三分鐘，發言完畢進行各保留條文的表決。

目前立法院臨時會院會正在二讀空氣污染防制法修正草案朝野有共識的非保留條文。（編輯：林沂鋒）1070622

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