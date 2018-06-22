水庫進帳逾3億噸 台南澎湖解除一階限水

連續一週降雨挹注全台水庫進帳逾3億噸，經濟部水利署22日召開水情會議，決定自即日起解除台南、澎湖地區的一階限水。圖為南化水庫。（中央社檔案照片）
（中央社記者廖禹揚台北22日電）連續一週降雨挹注全台水庫進帳逾3億噸，經濟部水利署今天召開水情會議，決定自即日起解除台南、澎湖地區的一階限水，轉為水情稍緊綠燈，高雄地區由綠燈轉為水情正常藍燈。
桃園地區因石門水庫用水需求大，仍維持目前的水情稍緊綠燈，其他地區則維持水情正常藍燈。
根據水利署監測資料，自13日至今天上午10時，全台水庫預估總降雨效益達3億77萬噸，其中曾文、烏山頭及南化水庫共進帳1億6300萬噸，大大紓緩原本緊澀水情。
今天會議也討論嘉南灌區二期稻作前3組供灌，水利署副署長王藝峰表示，依目前狀況評估，可在7月11日開始正常進行供灌，後3組供灌狀況須觀察後續水情狀況再行評估。桃園地區目前仍在進行一期稻作收割期供灌，預估7月中旬開始進行二期供灌，同樣須依後續水情審慎評估。
王藝峰表示，根據中央氣象局預估，這波鋒面帶來降雨差不多已進入尾聲，之後進入夏季氣候型態，多為午後雷陣雨，降雨量及地點較難評估，水利署將持續監控水情及節水狀況。（編輯：林淑媛）1070622
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