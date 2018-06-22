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曾派駐台北 谷立言接任AIT副處長

發稿時間：2018/06/22 17:27

最新更新：2018/06/22 17:41

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zoom in 谷立言21日就任美國在台協會副處長。（圖取自美國在台協會網頁www.ait.org.tw）谷立言21日就任美國在台協會副處長。（圖取自美國在台協會網頁www.ait.org.tw）

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）美國在台協會（AIT）今天表示，曾派駐台北的美國職業外交官谷立言接任AIT台北辦事處副處長。谷立言多年來，致力促進美國與東亞地區在外交、經濟和安全上的交流。

AIT發布新聞稿表示，谷立言（Raymond Greene）21日接任AIT副處長；谷立言是美國國務院職業外交官，過去22年外交生涯皆致力促進美國與東亞地區在外交、經濟和安全上的交流。他上一個職務是在位於賓州的美國陸軍戰爭學院擔任國務院顧問兼教授。

AIT新聞稿指出，谷立言過去在華府時，曾任白宮國家安全委員會日本與東亞經濟事務處主任，也曾任國務院東亞太平洋事務局經濟政策辦公室主任，並在這期間被遴選為亞太經濟合作組織論壇的經濟委員會主席。

AIT表示，在外派資歷中，谷立言曾任美國駐中國成都和駐日本沖繩的總領事。在此之前，他曾擔任美國駐日本大使館的軍政事務組組長、AIT政治組副組長、駐日本大使館和駐菲律賓大使館的政治官。

同時，AIT表示，谷立言是參加日本外務省「貝克－加藤國際交流計畫」的第一位美國外交官。

AIT指出，谷立言擁有美國馬里蘭大學帕克分校的政府系與日文系學士學位，以及國際安全與經濟政策的公共管理碩士學位。他曾獲美國國防部頒發的傑出文職人員服務獎章，以及日本表揚促進美日同盟有功者的加藤良三獎，更獲得國務院多項表現優異及榮譽獎章。

AIT說，谷立言會說中文與日文。(編輯：陳永昌)1070622

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