傷停補時連進兩球 巴西2比0勝哥斯大黎加

發稿時間：2018/06/22 22:05
最新更新：2018/06/22 22:20
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（中央社記者李晉緯台北22日電）巴西今天在世界盃小組預賽一路遭哥斯大黎加緊咬，直到下半場傷停補時階段，才靠柯迪諾（Philippe Coutinho）、內馬爾（Neymar）的接連進球，終場以2比0獲勝。過去5次拿下冠軍的巴西，這次首戰以1比1和瑞士踢平；哥斯大黎加在2014年世界盃闖進8強，是隊史最佳紀錄，本屆賽事首役以0比1不敵塞爾維亞。今天賽後，巴西以1勝、1和、積分4分躍居分組龍頭，哥斯大黎加則以2敗、積分0分持續在小組墊底，晉級機會渺茫。（編輯：唐聲揚）1070622延伸閱讀》世足2018轉播管道總整理 比賽時間一篇看懂延伸閱讀》搞懂什麼是12碼球、自由球 世足賽一日球迷速成攻略延伸閱讀》世界盃場邊花絮 內馬爾泡麵頭最吸睛
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