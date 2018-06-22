/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足阿根廷克羅埃西亞 美麗華
>rss

傷停補時連進兩球 巴西2比0勝哥斯大黎加

發稿時間：2018/06/22 22:05

最新更新：2018/06/22 22:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
巴西隊內馬爾在傷停捕時進球，助球隊擊敗哥斯大黎加。（達志提供）巴西隊內馬爾在傷停捕時進球，助球隊擊敗哥斯大黎加。（達志提供）

（中央社記者李晉緯台北22日電）巴西今天在世界盃小組預賽一路遭哥斯大黎加緊咬，直到下半場傷停補時階段，才靠柯迪諾（Philippe Coutinho）、內馬爾（Neymar）的接連進球，終場以2比0獲勝。

過去5次拿下冠軍的巴西，這次首戰以1比1和瑞士踢平；哥斯大黎加在2014年世界盃闖進8強，是隊史最佳紀錄，本屆賽事首役以0比1不敵塞爾維亞。

今天賽後，巴西以1勝、1和、積分4分躍居分組龍頭，哥斯大黎加則以2敗、積分0分持續在小組墊底，晉級機會渺茫。（編輯：唐聲揚）1070622

延伸閱讀》世足2018轉播管道總整理 比賽時間一篇看懂

延伸閱讀》搞懂什麼是12碼球、自由球 世足賽一日球迷速成攻略

延伸閱讀》世界盃場邊花絮 內馬爾泡麵頭最吸睛

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 世足世界盃足球
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP