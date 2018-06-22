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世足阿根廷瀕臨提前出局 傳群龍無首

發稿時間：2018/06/22 22:13

最新更新：2018/06/22 22:27

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在阿根廷輸球後數小時，西甲馬德里競技隊的阿根廷籍教練西蒙尼的語音訊息被洩露給西班牙和阿根廷的電台。（達志提供）在阿根廷輸球後數小時，西甲馬德里競技隊的阿根廷籍教練西蒙尼的語音訊息被洩露給西班牙和阿根廷的電台。（達志提供）

（中央社俄羅斯下諾佛哥羅22日綜合外電報導）根據外洩語音訊息，西甲馬德里競技隊的阿根廷籍教練西蒙尼說，阿根廷在本屆世界盃足球賽慘輸克羅埃西亞後，看來已迷失方向、群龍無首，瀕臨提前淘汰出局的災難。

克羅埃西亞21日在世足賽D組以3比0大勝阿根廷，令阿根廷遭遇1958年以來在世足小組賽最慘痛挫敗。

西蒙尼（Diego Simeone）對阿根廷國家隊的痛罵，據稱來自手機短訊軟體WhatsApp傳送的語音訊息，這些訊息是傳給同樣來自阿根廷的馬德里競技隊（Atletico Madrid）助理教練柏戈斯（German Burgos）。

在阿根廷輸球後數小時，西蒙尼的語音訊息被洩露給西班牙和阿根廷的電台，消息因而曝光。

路透社向西蒙尼的媒體發言人和馬德里競技隊公關主管尋求證實外洩語音訊息的真實性，並未獲得回應。

曾是阿根廷國腳的西蒙尼在語音訊息中說：「現在國家隊的情況，就跟過去4年阿根廷的丟臉情形一樣：無政府狀態，沒有球員、教練或主管出面領導。這支球隊已經迷失。」

他還說：「現在他們在更衣室都快打起來。需要有人挺身而出。」

西蒙尼又說：「（阿根廷球星）梅西（Lionel Messi）很棒，但那是因為有傑出球員和他搭配。如果在平常的比賽，你得在梅西和（葡萄牙球星）羅納度（Cristiano Ronaldo）之間選擇，你會選誰？」（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1070622

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