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傷停補時突破嚴防 巴西連進2球獲勝躍分組龍頭

發稿時間：2018/06/22 22:45

最新更新：2018/06/22 23:16

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巴西隊內馬爾在傷停捕時進球，助球隊擊敗哥斯大黎加。（達志提供）巴西隊內馬爾在傷停捕時進球，助球隊擊敗哥斯大黎加。（達志提供）

（中央社記者李晉緯台北22日電）巴西今天在世界盃面對哥斯大黎加的嚴防始終難以突破，直到傷停補時階段才先靠柯迪諾的進球突圍，再由內馬爾的進球鎖定勝利，最終以2比0獲勝，賽後以4分積分躍居分組龍頭。

2018年俄羅斯世界盃奪冠熱門之一的巴西，今天在次役遭遇哥斯大黎加。

巴西雖然在上半場有65%的控球時間，射門機會也較多，但進攻威脅性卻不如對手，反倒哥斯大黎加雖然進攻機會較少，但幾波攻勢卻頗具威脅，上半場兩隊都有攻勢，但都始終欠缺臨門一腳，半場踢完後，以0比0戰成平手。

下半場比賽，哥斯大黎加一次後防失誤，讓內馬爾（Neymar）逮到機會攻門，可惜這次射門失手，讓兩隊持續僵持；比賽第78分鐘，裁判第一時間因內馬爾倒地，判給巴西有罰踢12碼的機會，但在經影像助理裁判（VAR）系統審視後，取消這個判罰，使雙方依舊以0比0戰平。

這樣的僵局一直維持到傷停補時階段，柯迪諾（Philippe Coutinho）先是在隊友將球吊中後，快速跟進起腳攻破對手球門，讓巴西取得一球領先。

求勝壓力頓失的巴西，緊接著又發動攻勢，內馬爾同樣在禁區接獲隊友傳球，在對方守門員撲倒在地的情況下，讓他直接起腳射門破網，靠這個進球，巴西以2比0擴大領先。

氣力放盡的哥斯大黎加未能在剩餘有限的時間內反撲，讓巴西在終場以2比0拿下勝利。

過去曾5次奪得世界盃冠軍的巴西，原本期待2014年能在家高舉冠軍獎盃，無奈4強戰以1比7被德國踢趴，季軍戰再以0比3不敵荷蘭，最後只能以殿軍做收；這次捲土重來，巴西首戰和瑞士踢平，今天終於拿下勝利，目前以1勝、1和、4分積分，躍居分組龍頭，苦吞2連敗的哥斯大黎加則已在淘汰邊緣。（編輯：張芷瑄）1070622

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