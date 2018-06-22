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鴻海去年營收成長未達標 郭台銘鞠躬致歉

發稿時間：2018/06/22 09:39

最新更新：2018/06/22 10:16

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鴻海22日上午舉辦股東會，董事長郭台銘（中）致詞表示，去年營收未達年成長10%目標，他現場向出席股東鞠躬致歉。中央社記者鍾榮峰攝　107年6月22日鴻海22日上午舉辦股東會，董事長郭台銘（中）致詞表示，去年營收未達年成長10%目標，他現場向出席股東鞠躬致歉。中央社記者鍾榮峰攝　107年6月22日

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海董事長郭台銘表示，去年營收沒有達到年成長10%目標，他在股東會現場向股東鞠躬致歉。他指出，今年營收獲利，集團有提出好幾套方案。

鴻海今天上午在新北市土城虎躍廠舉辦股東會，小股東踴躍出席，現場大禮堂不到8時40分已經座無虛席。郭台銘約在9時2分抵達現場親自主持。

郭台銘致詞表示，去年營收沒有達到既定年成長10%目標，他現場向股東鞠躬表示歉意。

他指出，集團每年要增加新台幣3000多億元營收，同仁都非常認真，不過沒有達到目標，他沒有任何理由。

展望今年，郭台銘表示，全球經濟成長維持向上成長格局，全球經濟在美國稅改、歐洲及亞洲發達經濟體的成長，將穩定擴張，不過須留意通膨及升息速度的不確定性。

此外，中國大陸經濟持續受到調結構的影響，國際貨幣基金（IMF）預期經濟增速將放緩。其他新興國家也面臨通膨、失業、成長變緩等不同問題，再加上科技產業生態結構的快速變遷，都將使今年面臨挑戰。

鴻海22日上午在新北市土城虎躍廠舉辦股東會，股東排隊報到，依序入場。中央社記者張皓安攝　107年6月22日鴻海22日上午在新北市土城虎躍廠舉辦股東會，股東排隊報到，依序入場。中央社記者張皓安攝　107年6月22日

郭台銘表示，今年鴻海集團在營收和獲利部分，因應之道有好幾套方案。

在此大環境下，郭台銘指出，鴻海集團必須以跨廠區、國際化的運作規模，開發工業物聯網的實際應用，協助加快集團轉型為科技平台公司。

郭台銘重申，今年起的未來3年，是鴻海集團走向大數據、人工智慧、工業互聯網的「工作年」。公司將以實體經濟為核心，首波布局三張網：智能製造、健康互聯網及資訊安全。

鴻海集團將以提質增效及降本減存的競爭力，以「雲、移、物、大、智、網＋機器人」為戰略方向，整合工業大數據、雲端智慧、數據安全管控、區塊鏈金融、智慧製造、智慧供應鏈等，藉由人流、技術流、訊息流、過程流、物流、金流等六流大數據為基礎，邁向萬物聯網的智能社會。

此外，郭台銘強調，鴻海集團將持續深耕技術創新，廣納全球英才，在世界舞台上追求卓越。除了在全球建立高速運算雲端中心，未來鴻海集團將在5年之內，投資百億元，要在全球陸續成立工業互聯網人工智慧應用實驗室、機器人研究院等，全力發展人工智慧以及工業互聯網的應用。

郭台銘說，下週他要去美國，在美國設人工智慧實驗室。

鴻海去年合併營收新台幣4.7兆元，較前年4.35兆元增加7.98%，去年獲利1387.34億元，較前年1486.63億元減少6.68%。（編輯：楊凱翔）1070622

鴻海22日上午舉行股東會，董事長郭台銘（中）親自主持。中央社記者鍾榮峰攝 107年6月22日鴻海22日上午舉行股東會，董事長郭台銘（中）親自主持。中央社記者鍾榮峰攝 107年6月22日

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