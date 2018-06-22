陳明祺接任陸委會副主委 盼從社會層面關注兩岸

清大社會所所長陳明祺22日向中央社證實，將接任陸委會政務副主委遺缺。（中央社檔案照片）
（中央社記者繆宗翰台北22日電）清大社會所所長陳明祺今天向中央社證實，將接任陸委會政務副主委遺缺。他表示，與新上任的海基會秘書長姚人多是老同事，希望透過海陸兩會緊密合作，從社會層面關注兩岸。
聯合報今天報導，行政院大陸委員會懸缺的兩位副主委，將由清華大學社會學研究所所長陳明祺及陸委會主任秘書李麗珍出任。配合陸委會組改，陳明祺將接任陸委會政務副主委，李麗珍則升任常務副主委。
陸委會發言人邱垂正上午對中央社記者表示，相關人事案仍未完成必要程序，稍晚會加以說明。
李麗珍上午受訪時則低調表示，一切以發言人說法為準。
陳明祺上午接受中央社記者採訪時證實，自己確實受到陸委會主委陳明通諮詢，也願意出任襄助。學期已接近尾聲，他下週交接完所務事宜，即可借調赴陸委會就任，目前會配合陸委會人事流程。
同樣自清大社研所借調的前總統府副秘書長姚人多，昨天轉任海峽交流基金會秘書長，今天便傳出陳明祺出任陸委會職務，外界不免好奇其中是否有關聯。
陳明祺則表示，海陸兩會互動密切，自己與姚人多更是社會所老同事，希望未來能將社會學視野帶入兩岸政策，關注中國大陸社會、社區發展，「不會像過去一樣只關注政治層面」。
他也提到，雖然目前兩岸政治氣氛低迷，但對中國大陸的認識「不需要放掉」，希望未來能促進兩岸四地社會「協力互助」，「這未嘗不是中國大陸人民之福」。
陳明祺為美國耶魯大學社會學博士，現任清大社會學研究所副教授兼所長，學術研究領域主要聚焦在經濟社會學及台商產業研究。
陸委會組改後，將由「行政院大陸委員會」改名為「大陸委員會」，設主任委員一人，副主委3人，其中2人為政務官，一人為常任文官。組織架構維持6個業務單位、5個輔助單位，增設資訊室，及2個比照駐外機構的館處。（編輯：楊昇儒）1070622
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