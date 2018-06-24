德國最後一刻絕殺瑞典 驚險保住衛冕希望

（中央社素溪23日綜合外電報導）上屆世界盃冠軍德國衛冕之路走得辛苦，前一戰0比1敗給墨西哥之後，今天與瑞典戰到第95分鐘，才靠著克羅斯踢進一記自由球，以2比1險勝，保住晉級希望。



世界盃開打前，德國被視為爭冠熱門，但出乎意料F組賽第一場輸球，衛冕之路拉警報。「日耳曼大軍」今天背水一戰，頂著非贏不可的壓力，力拚一勝在手的「藍黃軍團」。



德國上半場失掉1球、下半場又有球員領到紅牌，場上少了一名球員，種種逆境之下，德國在終場前最後一刻打破平手僵局，搶到寶貴一勝。



瑞典第31分鐘率先打開得分大門，斷球之後，托伊沃寧（Ola Toivonen）接到穿越妙傳，從中路殺進禁區，右腳挑射越過守門員，上半場1比0領先。



換邊之後，德國本屆世界盃第一個進球出爐。第48分鐘，羅伊斯（Marco Reus）中路接到葛梅茲（Mario Gomez）助攻，射門破網，比數扳成1比1平手。



第81分鐘博阿騰（Jerome Boateng）犯規，累計兩張黃牌退場，德國場上少打一人的情況下，持續搶攻，眼看比賽進入尾聲。



傷停補時第5分鐘，德國在禁區左側開自由球，克羅斯（Toni Kroos）直接定點射門，起腳把球踢進球門右側，最終2比1獲勝。



目前F組局勢，墨西哥2連勝以積分6分領先，德國與瑞典同樣1勝1敗、積分3分，南韓2連敗墊底。27日德國出戰南韓、瑞典與墨西哥交手。（譯者：林宏翰）1070624