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台灣伸援諾魯難民 醫護用咖哩便當卸下心防

發稿時間：2018/06/24 20:42

最新更新：2018/06/24 21:12

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外交部24日證實接受諾魯難民來台就醫。這些難民因身處陌生環境，情緒緊繃，台安醫院醫護人員貼心準備咖哩便當，讓他們卸下心防。圖為台安醫院外觀。（取自Google Map街景 www.google.com.tw/maps）外交部24日證實接受諾魯難民來台就醫。這些難民因身處陌生環境，情緒緊繃，台安醫院醫護人員貼心準備咖哩便當，讓他們卸下心防。圖為台安醫院外觀。（取自Google Map街景 www.google.com.tw/maps）

（中央社台北24日電）外交部今天證實接受諾魯難民來台就醫。這些難民因身處陌生環境，加上語言不通，情緒相當緊繃，醫護人員為此貼心準備咖哩便當，難民聞到熟悉的味道默默掉下眼淚，終於卸下心防。

外交部今天證實，去年台灣與澳洲簽訂合作備忘錄，讓澳洲政府可將諾魯難民送來台灣就醫，至今已治療10多名急症或重症病患。

此消息一出，有部分媒體以負面角度報導此事，讓協助救援工作的醫護人員相當氣憤。

台安醫院一名不願具名的醫護人員告訴中央社記者，被送往諾魯的難民雖然能暫時免於奔波逃命，但也無處可去，島上只有簡單的醫療站，僅能處理輕微的感冒、咳嗽，一旦罹患較複雜的疾病或需要開刀時，僅少數能到澳洲或巴布亞新幾內亞接受治療，多數人只能靠著止痛藥緩解病痛。

因此，澳洲政府近年多次尋求各國協助，但部分國家礙於政治考量不接收無國籍難民，另有部分國家礙於醫療支出過度昂貴，紛紛退避三舍，以事不關己的心態看待難民的醫療需求。

該名醫護人員指出，台灣身為政治上的難民、孤兒，深刻體會那種被孤立無援的感受，因此國安會、外交部、衛生署、移民署、出入境管理局及台安醫院，歷經近一年的切磋磨合，終於與澳洲政府機關對等部門取得互信及共識，由澳洲政府整合資源，台灣則先由台安醫院負責接待及提供醫療照顧。

今年1月，第一批難民搭乘專機抵達台灣松山機場，大多是症狀較輕微的患者，有的來自斯里蘭卡，也有的來自巴基斯坦，他們眼中滿是惶恐與無助，加上語言不通，和醫事人員之間摩擦不斷。

為了讓難民找回家的感覺，醫護人員貼心替他們準備類似家鄉口味的咖哩便當，一聞到熟悉的味道，兩位難民默默掉下眼淚，緊繃的情緒終於放鬆，吐露他們逃離家鄉的艱辛，以及在難民營遭受的暴力霸凌、婦女遭性侵等記憶。

日前一對伊朗籍母子從諾魯難民營輾轉來到台安接受治療，40多歲的母親需要接受心臟手術、17歲的兒子則有精神問題，來到台灣以後，他們喜歡上台灣的人情味，喜歡這個城市的便利生活，因此治療結束後不願回到諾魯。

不料，英國「衛報」5月報導卻稱兩人在治療過程中被澳洲邊境部隊強壓出境，該名醫護人員也強調，報導並非事實，台安醫院不僅兼顧人道與患者尊嚴，也已完成治療並協助安排患者回國的後續醫療追蹤。

想不到今天消息一出，有許多媒體在沒有求證的情況下，直接以負面口吻報導此事，令該名醫護人員相當生氣，認為台灣利用傲人的醫療水準伸援國際，讓難民在不幸中得到一些關懷，本是好事一件，卻被惡意解讀，讓他感到相當遺憾。

該名醫護人員強調，這不單只是台灣醫療的一小步，更是台灣政府與醫療界迎向世界的一大步，這次的難民救援更是醫療無國界的最佳體現。（編輯：管中維）1070624

延伸閱讀》台澳簽約諾魯難民送台就醫 已治療10多名病患

諾魯小檔案
首都：雅連
語言：英語及諾魯語
人口：約10000人
面積：21.2平方公里
2005年5月14日台諾復交後，並設立大使館。

資料來源：外交部

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