蔡總統：不同世代 對同性婚姻看法不同

總統蔡英文25日接受法新社專訪，談及台灣同性婚姻議題。（法新社提供）
（中央社台北25日綜合報導）去年大法官釋憲為台灣同性結為連理鋪路，總統蔡英文今天接受法新社專訪時，對於政府是否會積極推動快速修法，則態度不明朗。
2017年5月，司法院大法官釋憲支持同性婚姻合法化，台灣成為全亞洲第一個以法律保障同性婚姻的國家，大法官並裁決相關機關應在2年內完成修法，若逾期未完成修法，同性婚姻將自動合法。
倡議人士希望蔡總統能在2年期限前，施壓立法院做出決定，但大法官釋憲後歷時一年多，同性伴侶還在等待結為連理。
蔡總統今天接受法新社專訪，被問到是否會推動這項議題時表示，政府「將會致力化解針對這項議題的社會分歧，以提出全面性法案」。
她認為，不同世代的台灣人對同性婚姻有不同看法。她告訴法新社：「同性婚姻也反映出世代差距。在台灣，40歲以上的人跟40歲以下的人看法不同。」
保守團體舉行過大規模抗議，反對同性婚姻合法化，並指控法院在這個議題上繞過政府。
蔡總統說，同婚釋憲是改革的「一個階段」，政府必須遵守大法官的裁決。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1070625
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