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關鍵字： 本田圭佑 波蘭英格蘭新都里

西班牙靠VAR改判搶下龍頭 次輪對上俄羅斯

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葡萄牙意外遭伊朗逼平 16強將碰烏拉圭

發稿時間：2018/06/26 04:41

最新更新：2018/06/26 04:41

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（中央社記者龍柏安台北26日電）傷停補時階段，葡萄牙後衛方迪（Jose Fonte）在禁區解圍，左手不慎碰到球，讓伊朗安薩里法德（Karim Ansarifard）在第93分鐘靠著12碼罰球追平比數，雙方以1比1踢平。

本屆世界盃葡萄牙與西班牙、伊朗、摩洛哥同屬B組，賽前「雙牙」葡萄牙與西班牙同以1勝1和、積分4分並列排頭，伊朗則以1勝1負、積分3分緊追在後。

葡萄牙此役和伊朗踢平，巧合的是西班牙也以2比2和摩洛哥握手言和，「雙牙」同以積分5分持平，但西班牙靠著小組賽總共踢進6球，優於葡萄牙的5球，躍升B組龍頭，葡萄牙則以分組第2晉級，16強淘汰賽將與烏拉圭對決爭取8強門票。

葡萄牙王牌「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在小組賽前2戰共踢進4球，包辦全隊所有進球，今天他被對手鎖死、幾乎沒有太多進攻機會，好在隊友即時跳了出來。

上半場結束前，誇雷斯馬（Ricardo Quaresma）和隊友席瓦（Adrien Silva）在對方門前演出精彩小組搭配，兩人相互短傳後，誇雷斯馬突然起腳，球在空中畫出一道弧線，往球門左上角門柱急竄，從伊朗門將雙手上方破門，替葡萄牙首開紀錄。

上半場伊朗全隊僅有3次射門，僅1次射正，球權幾乎都掌握在葡萄牙腳下，下半場第52分鐘，C羅在伊朗禁區遭埃札圖拉希（Saeid Ezatolahi）絆倒，裁判第1時間並未鳴哨，透過影像助理裁判（VAR）重新檢視，才補給葡萄牙12碼罰球機會。

葡萄牙由C羅操刀12碼罰球，他朝著球門右邊進攻，卻被伊朗門將猜個正著，沒能擴大球隊領先優勢，讓他相當懊惱，一度雙手抱頭不敢置信。

一路領先的葡萄牙，比賽尾聲因方迪的「手球」，給了伊朗12碼罰球機會，安薩里法德朝著左上角門柱勁射破網，雖成功逼平比數，但卻沒能一口氣逆轉戰局，最終仍慘遭淘汰。1070626

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