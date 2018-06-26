西班牙靠VAR改判搶下龍頭 次輪對上俄羅斯

（中央社加里寧格勒25日綜合外電報導）世界盃爭冠熱門「無敵艦隊」西班牙B組賽最後一戰對上摩洛哥，1比2落後情況下，補時階段靠影像助理裁判（VAR）拿下關鍵進球，驚險2比2和局，以分組龍頭之姿晉級。



西班牙這場比賽踢和，與葡萄牙戰績相同，一樣都是1勝2和、積分5分，但比較總進球數，西班牙6球勝過葡萄牙5球，取得分組第一，在下一輪16強賽占到有利位置，對上A組第二俄羅斯。葡萄牙對上3戰全勝的烏拉圭。



面對2敗提早淘汰的摩洛哥，西班牙踢平的這一球極具戲劇性，當時1比2落後進入傷停補時，艾斯帕斯（Iago Aspas）殺入禁區的一記腳後跟進球，最初被判越位不算，後來經過VAR系統檢視之後改判，勉強和局收場。



摩洛哥相隔20年再闖世界盃決賽圈，小組賽前2場都是0比1分別敗給伊朗、葡萄牙，已經提前淘汰，今天這一戰率先進球、領先到尾聲，帶給西班牙不小壓力。



西班牙首戰3比3與葡萄牙踢平，第2戰1比0擊敗伊朗，今天迎戰已吞2敗、注定淘汰的摩洛哥。上半場雙方1比1戰成平手，下半場西班牙先是失球，又陷落後，幸好尾聲踢進關鍵一球，占到下一輪有利位置。



上半場第14分鐘，西班牙後防失誤，傳球時兩名球員互讓，摩洛哥前鋒布塔伊卜（Khalid Boutaib）攔下這一球，單刀直入，踢進摩洛哥在本屆賽會的第一球。



摩洛哥進球之後5分鐘，西班牙隨即反擊，第19分鐘伊斯科（Isco）接到伊涅斯塔（Andres Iniesta）左路傳中球，起腳破門，把比數踢成1比1平手，一路僵持到下半場。



第81分鐘，摩洛哥一記角球建功，恩納斯里（Youssef En-Nesyri）跳在空中，頭槌破網，取得2比1領先，在比賽尾聲帶給西班牙極大壓力。



進入傷停補時，西班牙靠著艾斯帕斯的腳後跟進球，扳平比數，雙方也因為VAR改判爭議一度口角衝突，場面火爆。（譯者：林宏翰）1070626