/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 本田圭佑 波蘭英格蘭新都里

西班牙靠VAR改判搶下龍頭 次輪對上俄羅斯

>rss

西班牙靠VAR改判搶下龍頭 次輪對上俄羅斯

發稿時間：2018/06/26 05:29

最新更新：2018/06/26 05:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社加里寧格勒25日綜合外電報導）世界盃爭冠熱門「無敵艦隊」西班牙B組賽最後一戰對上摩洛哥，1比2落後情況下，補時階段靠影像助理裁判（VAR）拿下關鍵進球，驚險2比2和局，以分組龍頭之姿晉級。

西班牙這場比賽踢和，與葡萄牙戰績相同，一樣都是1勝2和、積分5分，但比較總進球數，西班牙6球勝過葡萄牙5球，取得分組第一，在下一輪16強賽占到有利位置，對上A組第二俄羅斯。葡萄牙對上3戰全勝的烏拉圭。

面對2敗提早淘汰的摩洛哥，西班牙踢平的這一球極具戲劇性，當時1比2落後進入傷停補時，艾斯帕斯（Iago Aspas）殺入禁區的一記腳後跟進球，最初被判越位不算，後來經過VAR系統檢視之後改判，勉強和局收場。

摩洛哥相隔20年再闖世界盃決賽圈，小組賽前2場都是0比1分別敗給伊朗、葡萄牙，已經提前淘汰，今天這一戰率先進球、領先到尾聲，帶給西班牙不小壓力。

西班牙首戰3比3與葡萄牙踢平，第2戰1比0擊敗伊朗，今天迎戰已吞2敗、注定淘汰的摩洛哥。上半場雙方1比1戰成平手，下半場西班牙先是失球，又陷落後，幸好尾聲踢進關鍵一球，占到下一輪有利位置。

上半場第14分鐘，西班牙後防失誤，傳球時兩名球員互讓，摩洛哥前鋒布塔伊卜（Khalid Boutaib）攔下這一球，單刀直入，踢進摩洛哥在本屆賽會的第一球。

摩洛哥進球之後5分鐘，西班牙隨即反擊，第19分鐘伊斯科（Isco）接到伊涅斯塔（Andres Iniesta）左路傳中球，起腳破門，把比數踢成1比1平手，一路僵持到下半場。

第81分鐘，摩洛哥一記角球建功，恩納斯里（Youssef En-Nesyri）跳在空中，頭槌破網，取得2比1領先，在比賽尾聲帶給西班牙極大壓力。

進入傷停補時，西班牙靠著艾斯帕斯的腳後跟進球，扳平比數，雙方也因為VAR改判爭議一度口角衝突，場面火爆。（譯者：林宏翰）1070626

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP