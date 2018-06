(中央社紐約25日綜合外電報導)美國摩托車製造商哈雷大衛森公司(Harley-Davidson)今天指出,為了避免歐盟上週實施報復性關稅的影響,計劃將代表性哈雷機車部分生產轉移至國外進行。



這家具有117年歷史的企業,也因美國總統川普課徵鋼鋁關稅,導致鋼鐵成本增加而受創。



對於哈雷的計畫,川普今天發文表達失望之情。



他在推特指出:「很驚訝在所有企業當中,哈雷是第一家搖白旗投降的。」



「我為他們努力奮戰,最後他們銷往歐盟將不用支付關稅,這在貿易上對我們已造成嚴重傷害,貿易逆差達1510億美元。稅負只是一個哈雷的藉口。」



歐盟上週宣布對美國摩托車課徵關稅,稅率由6%調高至31%,這將讓歐盟消費者購買成本增加約2200美元,哈雷之後暗示已別無選擇了。(譯者:徐睿承/核稿:鄭詩韻)1070626





Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA