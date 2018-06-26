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川普政策打亂市場局面 全球股市走弱

發稿時間：2018/06/26 10:00

最新更新：2018/06/26 10:57

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美國總統川普執政團隊就限制外國投資美國科技業的建議出現雜音。（中央社檔案照片）美國總統川普執政團隊就限制外國投資美國科技業的建議出現雜音。（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）川普執政團隊就限制外國投資美國科技業的建議出現雜音，加上外傳近期加徵進口關稅已開始擾亂供應鏈運作，影響所及，全球股市今天挫跌。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）指出，財政部將公布的限制投資美國敏感科技業的規定並非只針對中國，而將適用「所有想要竊取我國技術的國家」。

美國財政部預定於29日，發布限制中國投資的建議。

白宮貿易暨製造業顧問納瓦洛（Peter Navarro）今晚則試圖淡化梅努欽的談話內容，他向CNBC電視台表示，對美國科技企業的投資限制將僅針對中國。

華爾街股市基準指數隔夜盤勢為兩個月來最重挫跌，避險的美國公債殖利率下滑。

道瓊工業指數重挫328.09點或1.33%，收24252.80點；標準普爾指數跌37.81點或1.37%，收2717.07點；科技股那斯達克指數跌160.81點或2.09%，收7532.01點。

美股科技類股受創最重，其中谷歌（Google）母公司Alphabet收跌2.6%，蘋果（Apple）收挫2.75%，亞馬遜（Amazon）收跌3.0%。

主導美國摩托車市場的哈雷機車（Harley-Davidson）今天表示，不會將歐洲聯盟關稅成本轉嫁消費者，而是聚焦轉將美國部分生產移往其他國家。哈雷今天收盤股價重挫5.0%。

亞洲股市今天早盤，日股日經225指數下跌0.42%、南韓股市KOSPI指數下挫0.66%、澳洲股市S&P/ASX 200指數下滑0.42%、紐西蘭股市NZX 50指數下跌0.44%、台股加價指數下挫0.79%。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1070626

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