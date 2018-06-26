年改會闢謠：蔡總統已於100年放棄18%

網路流傳指總統蔡英文領取退職政務官18%優惠存款利息，國家年金改革委員會26日表示，蔡總統已於100年宣布放棄領取18%。（中央社檔案照片）
（中央社記者顧荃台北26日電）網路流傳指總統蔡英文領取退職政務官18%優惠存款利息，國家年金改革委員會今天表示，蔡總統過去依92年以前的政務人員退職制度辦理退職，已於100年宣布放棄領取18%。
網路流傳「蔡英文的18%與軍公教的18%有什麼不一樣」，指軍公教要工作滿20年或25年以上，且民國85年以後就取消18%；蔡總統卻只要滿2年，且政務官93年以後又有18%。
年改會在官方網站澄清表示，軍公教人員退撫制度分別在84至86年間由舊制（恩給制）轉新制（共同提撥制），並且之後的年資停止適用優存制度，但現職人員只要曾有舊制年資，退休時舊制年資所計算的一次退休金或公保養老給付（或軍保退伍給付）仍可適用18%優存利息。
年改會表示，所以從84至86年以來，優存戶及政府利息補貼仍在增加，優存戶從92年的36萬戶，至105年增加至46萬戶，政府及台銀每年利息補貼金額，從96年的新台幣772億元，105年增加至827億元。過去軍公教優存利率是隨定存利率浮動，近年定存利率持續下降，但優惠存款利率卻從72年以來就定在18%，已明顯不合理。
在政務人員退職制度方面，年改會指出，自93年1月1日政務人員退職撫卹條例施行後，93年以後擔任政務人員者，只能領取一次離職儲金，且政務人員一直以來都只有85年4月30日以前的年資可辦理18%優惠存款，並沒有93年以後擴大18%。
年改會說，另外，92年以前政務人員依法所領退職金及18%優惠存款，過去都與軍公教人員同步進行改革調降。此次也自7月1日起調降，且調降幅度大於軍公教人員。（編輯：林沂鋒）1070626
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