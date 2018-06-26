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NBA年度MVP 火箭大鬍子哈登奪下寶座[影]

發稿時間：2018/06/26 11:07

最新更新：2018/06/26 11:53

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zoom in 休士頓火箭後衛哈登榮獲NBA年度最有價值球員。（圖取自NBA臉書facebook.com/nba）休士頓火箭後衛哈登榮獲NBA年度最有價值球員。（圖取自NBA臉書facebook.com/nba）

（中央社聖塔蒙尼加25日綜合外電報導）美國職籃NBA今天舉行2017-18年年度頒獎典禮，最受各界矚目的6大個人獎項中，休士頓火箭後衛哈登（James Harden）不負眾望拿下年度最有價值球員（MVP）。

哈登擊敗另外兩名入圍者，分別是克里夫蘭騎士一哥詹姆斯（LeBron James）與紐奧良鵜鶘大前鋒戴維斯（Anthony Davis）。

去年MVP票選第二名的哈登，不僅是本季聯盟得分王，更是火箭例行賽65勝勇奪聯盟戰績第一的大功臣。本季出賽72場，場均貢獻30.4分、8.8助攻、5.4籃板、1.8抄截。

猶他爵士中鋒戈柏特（Rudy Gobert）獲頒年度最佳防守球員獎，其他兩名入圍者分別是鵜鶘大前鋒戴維斯與費城76人中鋒恩比德（Joel Embiid）。

戈柏特本季出賽56場，每場平均貢獻13.5分、10.7籃板、2.3火鍋。

年度最佳新人獎則由76人控球後衛西蒙斯（Ben Simmons）奪下，另外兩名入圍者分別是爵士後衛密契爾（Donovan Mitchell）與波士頓塞爾蒂克前鋒塔特姆（Jayson Tatum）。

西蒙斯本季出賽81場，平均每場貢獻15.8分、8.1籃板、8.2助攻。

年度最佳教練獎則頒給多倫多暴龍的凱西（Dwane Casey），他本季率領暴龍打出隊史最佳戰績59勝23敗，並闖進東區季後賽第2輪對上騎士，但被騎士4比0橫掃，凱西因此丟了教頭飯碗。

另外，洛杉磯快艇後衛威廉斯（Lou Williams）奪下年度最佳第六人獎，印第安納溜馬後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）則獲頒年度最佳進步獎。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐睿承）1070626





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