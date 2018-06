NBA年度MVP 火箭大鬍子哈登奪下寶座[影]

(中央社聖塔蒙尼加25日綜合外電報導)美國職籃NBA今天舉行2017-18年年度頒獎典禮,最受各界矚目的6大個人獎項中,休士頓火箭後衛哈登(James Harden)不負眾望拿下年度最有價值球員(MVP)。



哈登擊敗另外兩名入圍者,分別是克里夫蘭騎士一哥詹姆斯(LeBron James)與紐奧良鵜鶘大前鋒戴維斯(Anthony Davis)。



去年MVP票選第二名的哈登,不僅是本季聯盟得分王,更是火箭例行賽65勝勇奪聯盟戰績第一的大功臣。本季出賽72場,場均貢獻30.4分、8.8助攻、5.4籃板、1.8抄截。



猶他爵士中鋒戈柏特(Rudy Gobert)獲頒年度最佳防守球員獎,其他兩名入圍者分別是鵜鶘大前鋒戴維斯與費城76人中鋒恩比德(Joel Embiid)。



戈柏特本季出賽56場,每場平均貢獻13.5分、10.7籃板、2.3火鍋。



年度最佳新人獎則由76人控球後衛西蒙斯(Ben Simmons)奪下,另外兩名入圍者分別是爵士後衛密契爾(Donovan Mitchell)與波士頓塞爾蒂克前鋒塔特姆(Jayson Tatum)。



西蒙斯本季出賽81場,平均每場貢獻15.8分、8.1籃板、8.2助攻。



年度最佳教練獎則頒給多倫多暴龍的凱西(Dwane Casey),他本季率領暴龍打出隊史最佳戰績59勝23敗,並闖進東區季後賽第2輪對上騎士,但被騎士4比0橫掃,凱西因此丟了教頭飯碗。



另外,洛杉磯快艇後衛威廉斯(Lou Williams)奪下年度最佳第六人獎,印第安納溜馬後衛歐拉迪波(Victor Oladipo)則獲頒年度最佳進步獎。(譯者:陳彥鈞/核稿:徐睿承)1070626





Congratulations to @JHarden13 of the @houstonrockets on winning the 2018 #KiaMVP! #NBAAwards pic.twitter.com/ZlX4LMP9Zw