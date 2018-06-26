駐史瓦帝尼大使陳經銓病重 南非接受治療中

發稿時間：2018/06/26 13:41
最新更新：2018/06/26 14:05
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（中央社記者侯姿瑩台北26日電）外交部今天表示，駐史瓦帝尼大使陳經銓推動台史雙邊合作，積極負責，積勞成疾，日前病倒辦公室，目前於南非的醫院接受治療中，總統蔡英文表達深摯關切與慰問。外交部發言人李憲章表示，史王恩史瓦帝三世十分關心陳經銓病情，除請史國外交部長、衛生部長了解病情，並在取得家屬同意後，主動安排陳經銓轉診到南非的醫院。目前駐史醫療團長與護理師陪陳經銓在南非診治，外交部也已請駐南非代表處就近提供所需協助。陳經銓自西元2013年擔任駐史國大使。（編輯：李明宗）1070626延伸閱讀》高喊「我愛台灣」 史瓦帝尼王子留台攻讀碩士延伸閱讀》非洲唯一台灣友邦史瓦帝尼 CNN：中國無法拉攏延伸閱讀》專題／愛心無政治國界 台灣輸出醫療軟實力交朋友
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