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葡萄牙16強賽強碰烏拉圭 C羅須獲隊友力挺

發稿時間：2018/06/26 21:22

最新更新：2018/06/26 21:43

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葡萄牙明星前鋒「C羅」羅納度在對伊朗之戰未建功，差點讓葡萄牙無法晉級世界盃16強。（達志提供）葡萄牙明星前鋒「C羅」羅納度在對伊朗之戰未建功，差點讓葡萄牙無法晉級世界盃16強。（達志提供）

（中央社莫斯科26日綜合外電報導）葡萄牙明星前鋒「C羅」羅納度在對伊朗之戰未建功，差點讓葡萄牙無法晉級世界盃16強，爭冠夢碎，好在最後踢和。這凸顯C羅的隊友必須有更多貢獻，全力支援這位超級球星。

羅納度（Cristiano Ronaldo）在葡萄牙分組賽前兩戰是大功臣，先在對抗「無敵艦隊」西班牙時上演帽子戲法，攻進3球，踢和收場；接著在對上摩洛哥時，靠他攻進1球奪勝。

但5度獲選世界足球先生的C羅在葡萄牙對戰伊朗時，失手未踢進12碼罰球，讓葡萄牙錯失取得2比0領先機會，他接著又疑似肘擊伊朗後衛普拉利甘吉（Morteza Pouraliganji），幸運只吞下黃牌。

葡萄牙最後遭追成1比1平手，雖仍獲晉級，但C羅並不感到太開心，因為葡軍以分組第2出線，將迎戰強敵烏拉圭，而非地主國俄羅斯。

葡萄牙教頭桑托斯（Fernando Santos）說：「我瞭解，這很正常。當沒有機會奪勝時，世界最佳球員會有這種感受。」

他表示：「這讓頂尖球員更感到受傷，他們總是想贏、想當最好的，不想失敗，所以失敗時會非常沮喪。」

桑托斯說：「我們有武器，必須好好利用。」

但問題可能不在於葡萄牙是否真的有武器，而是能否好好打團隊戰，讓C羅能在個人第4度、也可能是最後一次征戰世界盃全力發揮。（譯者：蔡佳伶/核稿：林治平）1070626

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