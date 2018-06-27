丹麥逼和法國 取得C組第2晉級16強

（中央社記者龍柏安台北27日電）法國與丹麥今激戰90分鐘，兩隊進攻都繳白卷，終場以0比0踢平，這也是本屆世界盃首場零進球的賽事，但丹麥靠著逼和法國，隊史相隔16年後，再次重返世界盃16強。



本屆世界盃法國與丹麥、澳洲、秘魯被分在C組，法國在小組預賽前兩場都拿下，早已確定晉級，丹麥以1勝1和、積分4分排在第2，只要此役不輸，就能以C組第2晉級，反之若能擊敗法國，還能搶下分組龍頭。



法國過去7次與丹麥交手，總共贏了6次，這回卻沒能延續歷史，而陣中年僅19歲的姆巴佩（Kylian Mbappe），在上一場面對秘魯的比賽第34分鐘，攻進全隊唯一的致勝球，成為法國隊史在世界盃最年輕的進球者，沒想到小組賽最後一場，法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）把這位巴黎聖日耳曼明日之星，放在板凳上，全場都沒啟用他。



丹麥全場持球比率僅38%，遠低於法國的62%，也沒有太多攻門機會，直到下半場第54分鐘，法國隊的犯規，給了丹麥一次自由球機會。



丹麥自由球由中場王牌艾利克森（Christian Eriksen）操刀，他直接起腳攻門，可惜角度太正，被法國門將擋下，球卻沒抱緊，門前丹麥前鋒康尼留斯（Andreas Cornelius）衝上前準備補射，法國門將即時再把球，化解了失分危機。



擁有較多控球權的法國，全場累積11次射門，僅4次射正，也沒有太多具有進攻威脅性攻擊，終場雙方握手言和，法國仍分組第1之姿晉級16強淘汰賽。1070627