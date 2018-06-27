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關鍵字： 台水七區NBA葡萄牙西班牙

冰島結束驚奇之旅 維京戰吼告別世界盃

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梅西本次世界盃首進球 阿根廷起死回生進16強

發稿時間：2018/06/27 04:24

最新更新：2018/06/27 04:24

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（中央社記者李晉緯台北27日電）梅西今天攻進他在本次世界盃第一個進球，讓阿根廷開賽不久取得領先，雖然上半場遭追平，但羅赫關鍵進球，讓阿根廷以2比1擊敗奈及利亞，踢完3戰後來居上，以D組第2晉級16強。

上屆亞軍阿根廷是2018年俄羅斯世界盃奪冠熱門隊伍，但小組賽前兩戰不如預期，先以1比1遭冰島逼和，再以0比3慘敗給克羅埃西亞，讓阿根廷必須在今天擊敗奈及利亞，才能有後來居上晉級的機會。

今天比賽開踢後，梅西（Lionel Messi）在禁區附近接獲隊友長傳，一個大腿停球後再加速往前甩開對手，在比賽第14分鐘起右腳射門破網，讓阿根廷取得1比0領先，這是梅西在這次世界盃的第一個進球，也是本次世界盃的第100個進球。

緊接著迪馬利亞（Angel di Maria）一次控球飛快推進之際遭到犯規，梅西藉自由球機會直接射門，可惜球踢中門柱沒有破網，但阿根廷上半場仍以1比0領先奈及利亞。

下半場比賽開踢不久，阿根廷就在禁區內犯規，讓奈及利亞有罰踢12碼的機會，操刀的摩西（Victor Moses）觀察到守門員重心往左移動後，於比賽第51分鐘順勢往右攻門得手，讓兩隊以1比1戰成平手。

眼看晉級的大門就要關上，阿根廷不願放棄持續搶攻，羅赫（Marcos Rojo）在比賽第86分鐘接獲隊友的吊中球，在禁區附近起腳射門破網，靠著這個關鍵進球，阿根廷以2比1擊敗奈及利亞。

今天獲得勝利、拿下3分積分後，阿根廷以1勝、1和、1敗、4分積分躍居D組第2，驚險搶進16強。

阿根廷過去16次進到小組賽，曾在1978年、1986年兩度奪冠，上屆巴西世界盃，阿根廷在決賽和德國力拚到最後，才以0比1敗下陣來獲得亞軍。1070627

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