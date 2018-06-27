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冰島結束驚奇之旅 維京戰吼告別世界盃

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冰島結束驚奇之旅 維京戰吼告別世界盃

發稿時間：2018/06/27 05:06

最新更新：2018/06/27 05:06

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（中央社記者林宏翰台北27日電）世界盃菜鳥隊伍、人口33.4萬的小國冰島一戰逼和阿根廷，全球注目，「維京戰吼」震撼俄羅斯，但隨著今天1比2不敵克羅埃西亞，這一頁冰島傳奇暫時畫下句點。

比賽在羅斯托夫體育場（Rostov Arena）舉行，當地氣溫偏高，攝氏30度，冰島力拚晉級機會，與篤定搶下門票的克羅埃西亞激戰90分鐘，直到尾聲才分出勝負。

克羅埃西亞靠著柏瑞斯奇（Ivan Perisic）第90分鐘左腳射進，打破1比1平手僵局，取得小組賽3連勝，以D組龍頭之姿晉級下一輪，16強賽對上C組第二丹麥。

為了爭取晉級，冰島這場非贏不可，伴隨著觀眾席上的「維京戰吼」，頗有背水一戰的悲壯氣氛。上半場雙方都沒進球。

下半場第53分鐘，克羅埃西亞中場巴代利（Milan Badelj）踢破冰島大門，攻下全場兩隊第一球。

冰島積極搶攻但球運欠佳，第56分鐘一記角球發進來，英阿松（Sverrir Ingi Ingason）頭槌中柱，差一點進球。

第75分鐘戰局發生變化，克羅埃西亞羅夫倫（Dejan Lovren）禁區手球，冰島把握12碼罰球機會，由西格松（Gylfi Sigurdsson）操刀，一腳踢平比數。

平手局面下，冰島的希望在90分鐘遭到柏瑞斯奇一腳擊沉。儘管門將哈爾多森（Hannes Halldorsson）碰觸到球，改變了方向，仍然無法挽救這顆決定比賽勝負的進球。

冰島第一次打進世界盃決賽圈，第一場比賽就逼和阿根廷，一度讓超級巨星梅西（Lionel Messi）晉級之路蒙上陰影，麻雀變鳳凰的故事、球員兼職踢球、超有特色的維京戰吼都成為媒體焦點。

冰島落敗之後，累計1和2敗，與奈及利亞一同在小組賽出局。D組由克羅埃西亞、阿根廷晉級。1070627

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