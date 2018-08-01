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檢察官林俊佑侵越權限情節重大 停職並移送監院彈劾

發稿時間：2018/08/01 14:36

最新更新：2018/08/01 19:19

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zoom in 法務部檢審會1日簽報部長停止林俊佑職務，並移送監察院進行彈劾程序。（翻攝照片）法務部檢審會1日簽報部長停止林俊佑職務，並移送監察院進行彈劾程序。（翻攝照片）

（中央社記者蕭博文台北1日電）花蓮地方檢察署檢察官林俊佑不滿女兒疑遭霸凌，率警前往幼兒園「辦私案」遭起訴。法務部檢審會今天簽報部長停止林俊佑職務，並移送監察院進行彈劾程序。

身兼檢察官人事審議委員會主席的法務部政務次長陳明堂表示，經過所有委員充分討論，決議依法官法規定，由法務部直接將林俊佑違失案件移送監察院進行彈劾程序。

職務地點調動部分，陳明堂說，徵詢許多地檢署意見，絕大部分都不願意，檢察機關對林俊佑的異動都抱持否定態度，因此決議以法官法所涉刑事、懲戒情節重大規定，簽報部長逕為停止職務。

陳明堂說，林俊佑今天到會陳述意見，對個人行為造成社會大眾對檢察機關產生不良印象，兩度鞠躬表示道歉。

法務部新聞稿進一步指出，檢審會認為林俊佑違反檢察官倫理規範，有侵越權限、行為不當情事，情節重大，依法官法規定移送監察院審查，並先行停止職務。

新聞稿提到，若監察院依法提起彈劾，並送請司法院職務法庭審理後，最重可有「免除檢察官職務，並喪失公務人員任用資格」的結果。

林俊佑懷疑女兒在班上遭同學霸凌、且幼兒園老師未妥善處理，心生不滿，兩度帶著便衣刑警到幼兒園興師問罪，妨害學童及老師上課權。花蓮地檢署7月25日依涉犯妨害自由、恐嚇罪嫌起訴林俊佑。

花檢以林俊佑人地不宜，報請台灣高等檢察署調動，人事案交由檢審會審議，雖一度外傳將把林俊佑調往澎湖，但因沒有地檢署肯收，檢審會做出建議停職的決定。

另方面，花檢也決議將林俊佑移送法務部檢察官評鑑委員會評鑑，檢評會將於本月8日召開。（編輯：唐聲揚）1070801

花蓮地方檢察署檢察官林俊佑闖幼兒園「辦私案」，身兼檢察官人事審議委員會主席的法務部政務次長陳明堂（中）1日表示，經所有委員充分討論，決議依法官法規定，由法務部直接將林俊佑違失案件移送監察院進行彈劾程序。中央社記者蕭博文攝　107年8月1日花蓮地方檢察署檢察官林俊佑闖幼兒園「辦私案」，身兼檢察官人事審議委員會主席的法務部政務次長陳明堂（中）1日表示，經所有委員充分討論，決議依法官法規定，由法務部直接將林俊佑違失案件移送監察院進行彈劾程序。中央社記者蕭博文攝　107年8月1日

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