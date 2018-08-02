中和縱火9死案二審 嫌犯李國輝：怎麼判都可以

李國輝（中）去年11月涉嫌在中和出租公寓縱火，釀成9死慘劇，一審遭判死刑。台灣高等法院二審2日開庭，李國輝說：「我不怕死，怎麼判都可以。」中央社記者蕭博文攝 107年8月2日
（中央社記者蕭博文台北2日電）李國輝涉嫌去年11月在中和出租公寓縱火釀成9死慘劇，一審遭判死刑。高院二審今天開庭，李國輝說：「我不怕死，怎麼判都可以。」還數度要被害人閉嘴、小心點。
緬甸華裔男子李國輝犯案前已有放火紀錄，去年11月初在承租的公寓套房內，自認常聽到其他房間傳來聲音。他覺得是同鄉透過臉書群組播放聲音對他侮辱，曾向蘇姓同鄉提出警告並揚言放火報復。
在不滿情緒及報復心切下，李國輝去年11月22日凌晨自備寶特瓶，前往加油站購買汽油，當天晚間8時32分返回租屋處點燃汽油縱火逃離現場，造成9人逃生不及葬身火窟。
新北地方法院一審認定李國輝以極端放火方式逞自己一時之快，遷怒無辜他人，達應與社會永久隔離程度，量處死刑，併予宣告褫奪公權終身。
案經上訴，台灣高等法院今天召開準備程序庭，李國輝表示聽不太懂中文，也看不懂中文判決書。張姓被害人家屬稱李男一審時與通譯對談如流，現在卻裝蒜、裝聽不懂，「殺人還這麼囂張」。
李國輝不滿被害人家屬發言，伸手指向家屬要求閉嘴。李還告訴法官，「我不怕死，怎麼判都可以」；當另名陳姓被害人到庭，李男作勢起身，出言「你給我小心點」，遭法警制止。
庭訊期間，李國輝不停直視被害人與家屬，張姓被害人家屬要求速審速決，表示如果殺了9個人，只要裝精神有問題就不判死說不過去。陳姓被害人則當庭拿出李男從監所寄出的信，指稱李男在押還恐嚇被害人。
法官諭知本月23日再開庭，李國輝還押看守所。（編輯：梁君棣）1070802
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