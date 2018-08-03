/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 宋芸樺地震Mr.Children林俊佑
>rss

塑化劑團體訴訟案 廠商賠395萬元確定

發稿時間：2018/08/03 11:45

最新更新：2018/08/03 12:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
昱伸起雲劑案民國100年6月13日偵查終結，昱伸公司負責人賴俊傑（前）被檢方求處有期徒刑25年。（中央社檔案照片）昱伸起雲劑案民國100年6月13日偵查終結，昱伸公司負責人賴俊傑（前）被檢方求處有期徒刑25年。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北3日電）塑化劑風暴在民國100年間喧騰一時，消費者文教基金會替568名消費者向37家廠商求償新台幣78.7億元。高院二審判決昱伸香料等公司須賠395萬元，最高法院今天駁回上訴確定。

這起案件發生在民國100年間，昱伸、賓漢香料公司在起雲劑中違法添加塑化劑，引發消費恐慌，消基會因此替568位受害民眾向37家下游廠商提起民事團體訴訟，求償78.7億元，創下團體訴訟求償金額記錄。

一審新北地方法院審理後，依衛生署國民健康局「食品中塑化劑污染衛教手冊」，認定塑化劑短時間內經人體代謝可排出體外，不會危害健康，且消費者沒舉證健康、勞動力損害與塑化劑有關，判賠120萬元。

案件上訴二審，台灣高等法院認為，塑化劑進入人體確實會影響或干擾內分泌系統，對食用者身體健康造成影響。

高院認為，消費者保護法規定參與商品設計、生產、製造或經銷的企業經營者，應確保進入市場的商品符合當時科技或專業水準可合理期待的安全性，企業經營者違反規定，致生損害於消費者，應負連帶賠償責任。

高院判決昱伸及輾轉向昱伸買入黑心起雲劑用以生產食品的廠商，賠償精神慰撫金、懲罰性賠償共395萬元。

案經消費者文教基金會上訴，最高法院今天駁回，全案確定。（編輯：翁翠萍）1070803

延伸閱讀》好市多售顧可飛膠囊塑化劑超標 業者：已下架

延伸閱讀》市售塑膠娃娃 15%塑化劑超標

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 塑化劑昱伸賓漢
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
阿帕契成軍典禮

阿帕契成軍典禮

一週重要新聞影像回顧（0722-0728）

一週重要新聞影像回顧（0722-0728）

第40屆瓊斯盃熱戰

第40屆瓊斯盃熱戰

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
阿帕契成軍典禮
阿帕契成軍典禮
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP