林俊佑遭停職 3個月內應搬離宿舍

花蓮地檢署檢察官林俊佑不滿女兒疑遭霸凌，率警方前往幼兒園「辦私案」遭起訴。檢審會日前決議將林俊佑停職，停職令3日送抵花檢，並立即生效，3個月內應搬離職務宿舍。而林俊佑手上偵查的案件，已分案給其他檢察官續辦，偵辦進度不受影響。中央社記者李先鳳攝 107年8月7日

（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）花蓮地檢署檢察官林俊佑不滿女兒疑遭霸凌，率警方前往幼兒園「辦私案」遭起訴。檢審會日前決議將林俊佑停職，停職令3日送抵花檢，並立即生效，3個月內應搬離職務宿舍。



檢審會日前決議林俊佑停職，停職令在3日送抵花蓮地檢署，立即生效。花蓮地檢署主任檢察官王怡仁今天表示，林俊佑3日當天請假，收到停職令後他的門禁感應卡隨即失效；同時他目前住在檢察官職務宿舍需在3個月內搬出。而林俊佑手上偵查的案件，已分案給其他檢察官續辦，偵辦進度不受影響。



林俊佑目前月薪約新台幣12萬元，但多數是專業加給、職務加給，本俸僅3萬3410元，停職期間只能領取本俸的一半約1萬6705元。



林俊佑懷疑女兒在班上遭同學霸凌，兩度帶著便衣刑警到幼兒園興師問罪，妨害學童及老師上課權。花蓮地檢署7月25日依涉犯妨害自由、恐嚇罪嫌起訴林俊佑。法務部檢審會本月1日簽報部長停止林俊佑職務，並移送監察院進行彈劾程序。



44歲的林俊佑育有一子一女，台灣大學土木系及法律系雙學位、台大法研所碩士，司法官訓練所50期結業，2011年分發至花檢任職。（編輯：陳政偉/孫承武）1070807