北檢調查統促黨資金案 張安樂父子限制出境

北檢9日下午開庭偵查統促黨資金流向及有無違反組織犯罪條例案，統促黨總裁「白狼」張安樂（前左2）在友人董念台（前左）陪同下出庭。中央社記者孫仲達攝 107年8月9日
（中央社記者王揚宇台北9日電）台北地檢署調查統促黨資金流向等案，今天傳喚中華統一促進黨總裁張安樂與其子張瑋等人出庭；檢方訊後依涉嫌違反政治獻金法，諭令他們限制出境。
檢調懷疑花蓮賑災款項資金來源不單純，調查釐清。台北地檢署今天下午2時30分傳張安樂等人出庭，張安樂約在晚上6時30分左右步出偵查庭。
張安樂庭外受訪指出，檢察官今天問的問題，主要是針對花蓮大地震後，統促黨到花蓮發賑災款項的資金來源，他強調「賑災是用我自己的錢，這有錯嗎？」
記者問張安樂，是否擔心會被檢方起訴；張安樂表示，檢察官認為有罪，就起訴他，不要把無辜的人牽扯進來。
張瑋受訪表示，對於檢察官諭令限制出境，他沒意見；但他認為，只有在獨裁的地區、社會、政府，才會去搜其他在野黨的黨部，如果現在不是獨裁時期卻做這種事情，那就是政治力介入。
北檢調查統促黨資金流向及有無違反組織犯罪防制條例等案，檢調人員7日曾到統促黨辦公室等處搜索，並查扣相關文件10多箱。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070809
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