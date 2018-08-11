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童仲彥打電話拖時間 酒測延遲70分鐘

發稿時間：2018/08/11 23:59

最新更新：2018/08/12 07:48

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台北市議員童仲彥（藍色T恤）11日凌晨2時30分酒駕自撞，波及3輛車受損，警方晚間舉行記者會表示，童仲彥以打電話聯繫朋友藉故拖延，直到凌晨3時40分才完成酒測。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真 107年8月11日台北市議員童仲彥（藍色T恤）11日凌晨2時30分酒駕自撞，波及3輛車受損，警方晚間舉行記者會表示，童仲彥以打電話聯繫朋友藉故拖延，直到凌晨3時40分才完成酒測。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真 107年8月11日

（中央社記者王朝鈺基隆市11日電）台北市議員童仲彥今天凌晨2時30分酒駕自撞，波及3輛車受損，警方晚間舉行記者會表示，童仲彥以打電話聯繫朋友藉故拖延，直到凌晨3時40分才完成酒測。

基隆市警局第四分局長蘇榮明受訪表示，這起事故發生在今天凌晨2時30分，童仲彥開車行經基隆市光華隧道口時，撞擊停放路旁3輛自小客車，因發出巨大聲響，且事發地點就在中華路分駐所旁，警方到場後聞到童仲彥身上散發酒味，立刻將他帶回派出所。

蘇榮明說，童仲彥到派出所後，以要打電話聯繫朋友協助處理藉故拖延，警方在凌晨3時40分經請示檢察官後，告知童仲彥若再拖延，就要將他強制送醫抽血檢測，童仲彥才願意配合警方實施酒測。

全案經中華路分駐所完成初步警詢後，依涉犯公共危險罪嫌，於上午6時45分移送偵查隊進行指紋採集、人犯照片建檔等移送相關程序，並於上午8時30分解送基隆地檢署偵辦。

蘇榮明表示，童仲彥移送時確實未上銬，依據警政署訂定解送人犯作業程序規定，可視需要加銬保護措施，因童仲彥後來配合執行酒測和製作筆錄，也沒有逃亡之虞才會未加銬，警方未來會加以檢討，看是否統一作法。

蘇榮明指出，童仲彥沒有嗆聲自己是議員，也沒有耍特權，只是藉故拖延酒測時間，希望能降低酒測值，到場處理員警當下也不知道童仲彥是台北市議員，過程均依法行事。1070811

台北市議員童仲彥（左）11日凌晨酒駕自撞，波及3輛車受損，經複訊後請回。童仲彥步出地檢署時，向社會大眾道歉，並表示在台北跑攤喝了2瓶啤酒，因對基隆路況不熟才會撞車。 （民眾提供） 中央社記者王朝鈺傳真 107年8月11日台北市議員童仲彥（左）11日凌晨酒駕自撞，波及3輛車受損，經複訊後請回。童仲彥步出地檢署時，向社會大眾道歉，並表示在台北跑攤喝了2瓶啤酒，因對基隆路況不熟才會撞車。 （民眾提供） 中央社記者王朝鈺傳真 107年8月11日

延伸閱讀》為酒駕自撞道歉 童仲彥說明事發經過

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