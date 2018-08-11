北市議員童仲彥酒駕自撞 酒測值0.52送辦

台北市議員童仲彥（圖）11日凌晨酒後開車行經基隆市光華隧道出口後自撞護欄，童仲彥下車後意識清楚，能與警方對談，隨後警方對他實施酒測，酒測值每公升0.52毫克，訊後依公共危險罪將他移送法辦。（中央社檔案照片）

（中央社記者王朝鈺、劉建邦基隆市11日電）台北市議員童仲彥今天凌晨酒後開車行經基隆市光華隧道出口後自撞護欄，警方到場實施酒測，酒測值每公升0.52毫克，訊後將童仲彥移送法辦。



記者致電童仲彥詢問，但童仲彥手機未開，無法取得聯繫。



警方調查，童仲彥凌晨2時30分從台北開車前往基隆，行經光華隧道出口後自撞護欄，所幸僅車前保險桿等處受損，由於隧道出口不遠處就是第四警分局中華路派出所，值班警員聽到巨響趕緊外出查看。



童仲彥下車後意識清楚，還能與警方對談，他向警方說：「在台北喝了一點點酒，但喝不多」，但未提及喝酒場合等詳細情形，因為對基隆路況不熟，才會不慎撞上護欄。



警方隨後對他實施酒測，酒測值每公升0.52毫克，訊後依公共危險罪將童仲彥移送基隆地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1070811





台北市議員童仲彥11日凌晨酒後開車行經基隆市光華隧道出口後自撞護欄，警方到場實施酒測，酒測值每公升0.52毫克，訊後將童仲彥移送法辦。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年8月11日

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