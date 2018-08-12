黑心劣質蛋液賣3年 流入烘焙坊餐飲通路

桃園地檢署偵辦黑心蛋案，逮捕涉嫌販售逾期蛋品、蛋液的負責人蕭卓福及蕭文和父子，檢方訊後分別諭令以新台幣50萬元及10萬元交保。（桃園地方檢察署提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年8月12日

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）又見黑心蛋商混蛋販售，桃園地檢署偵辦黑心蛋案，逮捕涉嫌販售逾期蛋品、蛋液的負責人65歲蕭卓福及41歲蕭文和父子，檢方訊後分別諭令以新台幣50萬元及10萬元交保。



桃園地方檢察署今天發布新聞稿表示，地檢署民生犯罪專組主任檢察官林秀敏、檢察官王遠志，昨天指揮地檢署、調查局桃園市調處，並會同食藥署等人員，同步搜索元山蛋品公司工廠及冷藏倉庫、被告蕭姓父子住處等10處，查扣相關帳冊、交易明細、記事本、行動電話等物。



檢方表示，蕭姓父子及元山蛋品公司員工為降低蛋液原料成本，從105年起，便將賣場回收的逾期雞蛋、養雞場取得的次等蛋、破蛋，以及變質、發霉、長蟲的雞蛋，敲打混入一般蛋液，再售予不知情的蛋糕店等通路廠商，製成相關食品供消費者食用。



檢方表示，業者為規避查緝，知道公務員在週六、日不會上班、稽查，所以都特別選在假日處理臭蛋，因此檢調衛也特別選在週六上午出擊搜索，才一舉破獲業者的違法行為。



檢察官同時傳喚被告及證人共17人，經漏夜偵訊後，認為被告蕭姓父子涉犯刑法之三人以上共犯詐欺取財、食品安全衛生管理法之販賣變質或腐敗、逾有效日期食品等罪嫌重大，分別諭知具保50萬元及10萬元。



由於元山蛋品公司販售的黑心蛋液，已長期流入市面，地檢署也將積極追查流向，儘速釐清案情，並協調衛生單位下架回收，以維護國人健康。（編輯：張銘坤）1070812





桃園市政府衛生局表示，查獲元山蛋品有限公司收購牧場疑似變質、腐敗雞蛋後，再利用例假日將這些雞蛋加工成液蛋產品，現場共計封存1620.5公斤並命業者暫停作業。（桃園市政府衛生局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年8月12日

元山蛋品黑心劣質蛋液 桃市衛生局全數封存



（中央社記者吳睿騏桃園12日電）元山蛋品有限公司涉嫌以變質、腐敗雞蛋製作蛋液，以降低成本，桃園市政府衛生局今天表示，已經全數封存劣質及逾期蛋液。初步調查，桃竹苗地區至少有95家業者使用劣質蛋液。



桃園市政府衛生局昨天在桃園地方檢察署的指揮下，配合調查局桃園市調查處及食品藥物管理署兵分兩路，前往元山蛋品有限公司進行稽查。



桃園市政府衛生局食品管理暨檢驗科長關百娟今天受訪表示，衛生局已經在元山蛋品有限公司平鎮廠，查獲業者收購牧場疑似變質、腐敗雞蛋後，再利用例假日將這些雞蛋加工成液蛋產品，現場共計封存1620.5公斤並命業者暫停作業。



關百娟表示，稽查人員另外也在龍潭廠，查獲貯存逾期液蛋2萬5200公斤，桃園衛生局已全數封存避免流入市面，並要求業者對疑慮液蛋產品進行回收。



關百娟指出，衛生局在調查後發現，元山公司相關液蛋流向，以販售到桃竹苗等3縣市的餐飲業及烘焙坊為主，初步調查至少有95家業者使用問題蛋品，其中更不乏知名店家，衛生局除勒令業者暫停作業，也將依違反食品安全衛生管理法裁處新台幣6萬元以上2億元以下的罰鍰。（編輯：張銘坤）1070812



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