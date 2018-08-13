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台北醫院護理之家火警 賴清德衛福部道歉

發稿時間：2018/08/13 10:49

最新更新：2018/08/13 11:26

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位於新莊的衛福部立台北醫院護理之家13日凌晨發生火警，傷亡慘重。行政院長賴清德（前）上午出席「107年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長選舉查察座談會」前，指示衛福部成立應變小組，因應病患災後救護等事宜。中央社記者徐肇昌攝 107年8月13日位於新莊的衛福部立台北醫院護理之家13日凌晨發生火警，傷亡慘重。行政院長賴清德（前）上午出席「107年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長選舉查察座談會」前，指示衛福部成立應變小組，因應病患災後救護等事宜。中央社記者徐肇昌攝 107年8月13日

（中央社記者王揚宇台北13日電）衛生福利部台北醫院發生重大傷亡火警，行政院長賴清德今天受訪指出，他代表行政院向病人、家屬以及社會大眾道歉，已要求衛福部成立應變小組，妥善安置受影響的病人。

新北市新莊區的衛生福利部台北醫院7樓護理之家今天發生重大傷亡火警。

賴清德今天出席「107年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長選舉查察座談會」，會前接受媒體採訪。

賴清德說，新莊台北醫院護理之家發生大火，造成多人傷亡，他代表行政院向病人、家屬以及社會大眾道歉，同時也感謝新北市消防局、警、義、消第一時間便將火勢撲滅，避免災情擴大。

賴清德指出，已要求衛福部成立應變小組，因部長陳時中出國代表台灣出席APEC相關會議，召集人先由次長薛瑞元擔任，要解決以下幾件重要事情。

賴清德表示，一定要妥善安置受影響的病人，不管是留在醫院本身或是轉往其他醫院治療，所有病人的醫療都不可以中斷，避免影響他們的健康；第二，也要全院總動員，必要的話尋求衛福部或行政院相關部會的協助，儘速恢復醫院的功能，特別是開刀房、急診及加護病房等救命的單位，一定要迅速恢復。

賴清德也說，要檢討整個原因，避免類似情況產生，同時他已經要求衛福部把這次教訓，在全國各大醫院裡面作為借鏡，要加強醫院本身的自主防災能力，萬一如果有類似情況產生，才有辦法將影響降至最低。（編輯：張銘坤）1070813

位於新北市新莊區的衛生福利部台北醫院13日發生重大火警，衛福部次長薛瑞元（左2）前往現場向全國民眾道歉，並肯定新北市政府消防局救災處置作為。中央社記者王鴻國新北攝　107年8月13日位於新北市新莊區的衛生福利部台北醫院13日發生重大火警，衛福部次長薛瑞元（左2）前往現場向全國民眾道歉，並肯定新北市政府消防局救災處置作為。中央社記者王鴻國新北攝　107年8月13日

台北醫院護理之家火警 衛福部道歉

（中央社記者王鴻國、林長順、黃旭昇新北市13日電）位於新北市新莊區的衛生福利部台北醫院今天發生重大火警，衛福部次長薛瑞元向全國民眾道歉，並肯定新北市政府消防局的救災控制火勢與協助疏散病患。

薛瑞元上午前往台北醫院受訪時，對台北醫院護理之家發生火警向外界道歉，並肯定與感謝新北市府第一時間救災作為。

前往現場關心救災狀況的新北市長朱立倫受訪表示，台北醫院7樓護理之家凌晨發生重大火警，警消疏散病人、撲滅火勢。護理之家許多病患受影響，希望盡快調查整個火災事實。

他說，已要求盡快公布不幸事件發生的真正原因，檢討到底是怎麼造成，有沒有任何需要檢討改進的地方，調查後立刻向社會大眾說明。（編輯：李明宗）1070813

位於新莊區的衛福部立台北醫院7樓安寧病房，13日凌晨發生火警，新北市消防局獲報到場控制火勢。中央社記者王鴻國傳真 107年8月13日位於新莊區的衛福部立台北醫院7樓安寧病房，13日凌晨發生火警，新北市消防局獲報到場控制火勢。中央社記者王鴻國傳真 107年8月13日

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