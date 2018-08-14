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河馬口下歷劫餘生歸來 團員：一秒定生死

發稿時間：2018/08/14 17:47

最新更新：2018/08/14 18:16

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zoom in 台灣旅行團在非洲肯亞發生遭河馬攻擊事件，其中23名團員在14日下午返台，歷劫餘生的團員吳鵬德向記者展示腳上還包紮著繃帶的傷口。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　107年8月14日台灣旅行團在非洲肯亞發生遭河馬攻擊事件，其中23名團員在14日下午返台，歷劫餘生的團員吳鵬德向記者展示腳上還包紮著繃帶的傷口。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　107年8月14日

（中央社記者吳睿騏桃園機場14日電）台灣旅行團在非洲肯亞遭河馬攻擊，其中23名團員在今天下午返台，歷劫餘生的團員吳鵬德表示，整件恐怖的河馬攻擊人時間，只有短短3秒鐘，他只有1秒鐘時間決定是否要救人。

2名參加鶴悠旅行社辦理「2018肯亞動物大遷徒」旅行團的台灣遊客，11日在肯亞奈瓦沙湖（Lake Naivasha）遭河馬竄出攻擊，造成一死一傷的慘劇。其餘團員原訂13日搭機返台，但因班機取消，在搭乘遊覽車返回飯店休息途中卻又發生車禍意外，又造成團員受傷。

其中傷勢較輕的23名團員，今天下午4時許搭機返台，而在「河馬口」餘生的吳鵬德受訪表示，由於事發太突然，整件河馬攻擊人的時間只有短短3秒鐘，而他只有1秒鐘的時間決定要逃跑或是回頭救人，最後他選擇返回，並以腳架攻擊河馬的眼睛，才讓河馬放下另一名團員。

吳鵬德表示，沒想到河馬這時卻轉而攻擊他，並咬傷他的左腳，讓他失去意識，幸好在一對外籍夫妻的協助下，他才躲過河馬的攻擊，平安的回到台灣，回想那驚險一瞬間，他說短期內再也不想參加這樣的旅行了。

而不少團員也表示，這一趟旅程真是一波多折，直到飛機落地的那一刻，大家才感覺真正鬆了一口氣「終於回到台灣了」。（編輯：卞金峰）1070814

台灣旅行團在非洲肯亞遭河馬攻擊，其中23名團員在14日下午返台，歷劫餘生的團員吳鵬德（左）一回到台灣，兒女立刻前往機場接機，欣喜之情全寫在臉上。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　107年8月14日台灣旅行團在非洲肯亞遭河馬攻擊，其中23名團員在14日下午返台，歷劫餘生的團員吳鵬德（左）一回到台灣，兒女立刻前往機場接機，欣喜之情全寫在臉上。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　107年8月14日
參與「2018肯亞動物大遷徒」旅行團的台灣遊客，在遭遇動物攻擊及車禍後，其中傷勢較輕的23名團員，14日搭機返台，團員表示，回到台灣才鬆了一口氣。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　107年8月14日參與「2018肯亞動物大遷徒」旅行團的台灣遊客，在遭遇動物攻擊及車禍後，其中傷勢較輕的23名團員，14日搭機返台，團員表示，回到台灣才鬆了一口氣。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　107年8月14日

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