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短繳空污費又偷排廢氣 達新公司被起訴

發稿時間：2018/08/15 14:19

最新更新：2018/08/15 14:45

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達新公司中港分廠短繳空污防制費6000多萬元，並將廠內未經處理的有毒氣體以備用煙囪排出。（圖取自Google地圖網頁www.google.com.tw/maps）達新公司中港分廠短繳空污防制費6000多萬元，並將廠內未經處理的有毒氣體以備用煙囪排出。（圖取自Google地圖網頁www.google.com.tw/maps）

（中央社記者蘇木春台中15日電）達新公司中港分廠短繳空污防制費6000多萬元，並將廠內未經處理的有毒氣體以備用煙囪排出，附近居民聞到刺鼻味檢舉，檢方今天依違反空污法與詐欺罪嫌起訴達欣公司與4名員工。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，達新工業公司為國內塑膠皮、布製造公司，位於台中市梧棲區的中港分廠製造PU皮、布的製程中，會產生二甲基甲醯胺，及其他有機溶劑甲苯、丁酮的廢氣。

政府自民國96年起開徵空氣污染防制費，達新中港分廠55歲鄧姓前廠長為規避支出，99年間指示負責防制費的49歲張姓技術員僅申報實際使用量的30%，58歲黃姓廠長接任後，繼續短報空污防制費，99年1月至101年3月間，兩任廠長共短繳空污費新台幣2337萬7646元。

101年4月起，48歲蕭姓廠長接任後，又僅以實際使用量的15%至40%作為申報量，至106年7月止，共短繳空污費4533萬7147元。

另101年間，中港分廠內固定污染源處理設備處理量能不足，導致廠內廢氣濃度高，員工呼吸廢氣不適無法工作，蕭姓廠長未經主管機關許可，私設排氣設備將製程未經處理的有毒氣體、有機溶劑廢氣繞流偷排放。

106年間，工廠周邊居民因時常聞到刺鼻味廢氣，向台中市政府環境保護局檢舉，台中地檢署檢察官隨後指揮保七總隊第3大隊第2中隊、調查局台中市調查處，會同台中市環保局組成專案小組偵案。

106年7月21日辦案人員發動聯合查緝行動，當場查獲達新中港分廠繞流偷排廢氣並查扣相關物證，台中市環保局依據查扣物證計算，業者8年漏繳空氣污染防制費計6871萬4793元。達新公司今年5月繳回犯罪所得。

檢方並查出，達新公司中港分廠經由長期監控，發現業者從緊急狀況時才能使用的備用煙囪，不定期繞流偷排放製程廢氣，共達800噸廢氣毒害附近居民。台中地檢署今天依違反空污法及詐欺罪嫌，起訴達新公司與鄧姓、黃姓、蕭姓前後3任廠長及張姓技術員。（編輯：翁翠萍）1070815

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