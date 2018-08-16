RCA工傷案 262人獲判賠確定246人發回

台灣美國無線電公司（RCA）工傷求償案，最高法院判決16日上午出爐，死傷的262人獲賠新台幣5億元確定，另將其他246人發回更審，全案部分確定；員工及家屬等群眾齊聚院外拉布條、呼口號表立場。中央社記者郭日曉攝 107年8月16日

（中央社記者蕭博文、王揚宇台北16日電）最高法院今天就纏訟14年的RCA工傷求償案做出三審宣判，判決RCA等4家公司賠償死傷的262名員工及家屬新台幣5億元確定，另將其他246人發回高院更審，全案部分確定。



最高法院的判決寫下工傷案判賠金額最高紀錄，同時也是法院在工傷案中引用揭穿公司面紗原則的首例確定判決。



最高法院上午11時公開宣判，開放民眾到場旁聽。2樓法庭的52席民眾旁聽席爆滿，最高法院罕見地開放寶慶院區作為延伸法庭同步播送宣判過程，場內外共聚集超過上百名前RCA員工與聲援者等候判決結果。



最高法院判決指出，RCA使用有致癌風險的三氯乙烯等化學物質，工作環境也無防護設施，還以遭污染的地下水做為飲用水、洗澡水，導致員工吸入高濃度有害化學物質，與員工罹癌有因果關係，應負賠償責任。



最高法院判決RCA及其前後任母公司即美國奇異公司（GE）、百慕達Thomson、法國Technicolor等4家公司，應賠償262名員工及家屬新台幣5億元確定，另以原審判決理由不完備，將其他246人求償案發回更審。



義務律師團召集人林永頌說，本案對未來台灣的公害、職安案件樹立典範。



林永頌表示，最高法院今天的判決，律師團認為並沒有輸，因為高院二審判決中的4個重要原則，今天有3個獲最高法院維持，包括有因果關係、不可以時效抗辯、母公司要負責（揭穿公司面紗原則）。



工傷協會、RCA員工關懷協會發表聯合聲明，呼籲RCA等公司立即向全體RCA勞工正式道歉，並提出整體解決方案；至於遭發回的部分，「我們並沒有輸」，會陪著尚未判賠的會員回到高院，與律師、專家顧問一同打完這場延長賽。



全案源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。



這些員工打民事官司，於93年4月22日在台北地方法院提起訴訟向RCA等公司求償，迄今纏訟14年餘。



一二審都認定，RCA等公司應負賠償責任。北院一審判決，RCA公司及其母公司法國Technicolor、百慕達Thomson等3家公司應賠償445名員工及家屬新台幣5億6445萬元。



台灣高等法院二審時，改判RCA及其母公司法國Technicolor、百慕達Thomson及美國奇異公司（GE）等4家公司，賠償486名員工及家屬7億1840萬元。



案經上訴，最高法院6月21日開庭辯論，今天部分駁回上訴確定，部分廢棄發回更審，全案僅部分確定。（編輯：陳怡璇）1070816





RCA工傷求償案，最高法院16日判決262人獲賠新台幣5億多元確定；義務律師團召集人林永頌（中）在院外召開的記者會中表示，本案對未來台灣公害、職安等案件樹立典範。中央社記者郭日曉攝 107年8月16日

最高法院審理台灣美國無線電公司（RCA）工傷求償案，16日上午判決結果出爐，RCA等4間公司應賠償死傷的262人新台幣5億元確定。中央社記者郭日曉攝 107年8月16日





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