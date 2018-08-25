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關鍵字： 馬侃蔡英文戴資穎停班停課
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總統承諾改善排水設施 讓民眾免於水患之苦

發稿時間：2018/08/25 18:08

最新更新：2018/08/25 18:42

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雨彈襲台釀災，嘉義地區淹水災情嚴重，總統蔡英文（中）25日南下嘉義朴子勘災、慰問災民，一名阿嬤向蔡總統訴說受災情況，蔡總統握著阿嬤的手，耐心傾聽。左為嘉義縣長張花冠。中央社記者黃國芳攝　107年8月25日雨彈襲台釀災，嘉義地區淹水災情嚴重，總統蔡英文（中）25日南下嘉義朴子勘災、慰問災民，一名阿嬤向蔡總統訴說受災情況，蔡總統握著阿嬤的手，耐心傾聽。左為嘉義縣長張花冠。中央社記者黃國芳攝　107年8月25日

（中央社記者黃國芳嘉義縣25日電）總統蔡英文今天到嘉義縣勘災並慰問災民，民眾抱怨這次水災比八八水災還嚴重，他們不要補助款，只要解決水患問題，總統承諾改善排水設施，讓民眾免於水患之苦。

蔡總統下午在嘉義縣長張花冠、立法委員陳明文、蔡易餘等人陪同下，前往嘉義縣朴子市竹村里視察災情，探視災民，並到布袋鎮街道慰問店家。

蔡總統慰問竹村里民時，張姓居民等人陸續向總統抱怨，當地排水都沒有做好，水淹及腰，根本無法外出買東西，更可憐的是小朋友想喝牛奶，都沒有熱水，這次水災比莫拉克颱風造成的八八水災還嚴重。

蔡總統耐心傾聽災民的心聲，並回覆將利用前瞻計畫經費改善當地排水系統。

陳姓居民說自家門前就有一座公有的移動式抽水機，剛開始還可發揮抽水功能，後來就停擺了，根本無法發揮功用，官員只是來察看一下，自己對政府作為很失望，當地居民不要補助款，只要水患問題可以解決。

面對居民不滿，蔡總統向前握手致意，承諾一定會更新抽水機設施，及時發揮抽水功能，讓居民免於淹水之苦；嘉義縣政府人員現場回應，嘉義縣有138台移動式抽水機，約有100台使用超過10年，因此故障率高。

蔡總統前往布袋觀光碼頭附近商圈了解淹水、商品及海產受損情形，總統向災民承諾國軍會入駐協助清理，政府也會全力協助災後復原及疫情防範工作。

隨後，蔡總統一行人驅車前往嘉義縣布袋鎮景山漁會聽取布袋東港、永安里淹水原因及改善對策簡報，並接下民眾陳情書，強調前瞻基礎建設計畫已有治水的項目，政府會與鄉親一起努力。總統也登上雲豹裝甲車視察聚落排水工程。（編輯：施燕飛）1070825

連日大雨讓嘉義地區傳出嚴重災情，總統蔡英文（前右2）25日在嘉義縣長張花冠（前左）等人陪同下到布袋觀光碼頭周邊商圈勘災，了解商家受災情形。中央社記者黃國芳攝　107年8月25日連日大雨讓嘉義地區傳出嚴重災情，總統蔡英文（前右2）25日在嘉義縣長張花冠（前左）等人陪同下到布袋觀光碼頭周邊商圈勘災，了解商家受災情形。中央社記者黃國芳攝　107年8月25日

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