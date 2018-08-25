亞運進帳4銀1銅 26日田徑空手道拚搶金

台灣舉重選手、世大運金牌洪萬庭（圖）25日在亞運舉重女子69公斤量級賽事，以抓舉103公斤、挺舉130公斤，總和233公斤敗給北韓選手林恩心，奪下銀牌。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年8月25日

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達25日電）亞運中華隊今天持續進帳獎牌，網球女雙、空手道個人型、輕艇龍舟、亞運舉重各拿1銀，保齡球男團拿1銅；明天田徑場楊俊瀚是焦點，文姿云空手道有機會搶金。



亞運中華代表隊今天進帳4面銀牌，網球女雙詹詠然、詹皓晴不敵中國隊組合、拿下銀牌；王翌達在空手道個人型接連擊敗香港、南韓、澳門選手，最後決賽不敵日本隊選手喜友名諒、拿下銀牌。



輕艇男子200公尺龍舟賽中華隊拿下銀牌，明天有機會在中華代表隊更有信心的輕艇500公尺龍舟再替中華隊搶下獎牌；洪萬庭今天在亞運舉重女子69公斤量級，以抓舉103公斤、挺舉130公斤，總和233公斤不敵北韓選手林恩心、收下銀牌；中華代表團目前總計拿下6金、11銀、13銅。



射箭場上中華代表隊也有好成績，反曲弓女團4強戰射倒中國、晉級決賽，男團則以6比0擊敗蒙古， 男女團聯手晉級金牌戰，27日爭金；中華男籃今天以83比70擊敗卡達，相隔12年重返8強。



羽球場上女子單打戴資穎輕鬆闖8強，明天將對上近2年交手機會不多、世界排名第8的日本女將奧原希望，單男周天成、男雙李哲輝／李洋也都晉級8強。



「亞洲最速男」楊俊瀚今天男子百公尺資格賽跑出10秒13、王偉旭跑出10秒55，兩人都晉級決賽，百公尺決賽將是明天田徑場上一大焦點，搶金希望大；空手道55公斤級文姿云，明天也有機會再為中華隊添金。



亞運棒球賽事明天開打，中華成棒隊明天首戰就要碰上南韓隊，南韓隊此次組職棒明星隊誓拚連霸，中華成棒隊首場比賽就是硬仗。（編輯：李亨山）1070825





2018雅加達亞運，台灣網球姊妹花詹詠然（右）、詹皓晴（左）25日在網球女雙決賽摘銀；兩人受訪時一度哽咽，詹詠然透露曾有不想打國家隊想法，但仍堅持住，並期待下一次再披國家隊戰袍。（中華奧會提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年8月25日

2018雅加達亞運男子龍舟200公尺決賽25日下午登場，中華隊終場以51秒358摘銀，賽後開心合影。（中華奧會提供）中央社 107年8月25日

2018雅加達亞運空手道賽程25日開打，中華隊空手道好手王翌達（圖）表現亮眼，一路挺進決賽，可惜最終不敵日本世界冠軍喜友名諒，拿下銀牌。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年8月25日

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