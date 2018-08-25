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學妹郭婞淳一路相挺 洪萬庭打消退意亞運奪銀[影]

發稿時間：2018/08/25 19:46

最新更新：2018/08/25 22:32

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台灣舉重選手、世大運金牌洪萬庭（圖）25日在亞運舉重女子69公斤量級賽事，以抓舉103公斤、挺舉130公斤，總和233公斤敗給北韓選手林恩心，奪下銀牌。中央社記者吳翊寧雅加達攝　107年8月25日台灣舉重選手、世大運金牌洪萬庭（圖）25日在亞運舉重女子69公斤量級賽事，以抓舉103公斤、挺舉130公斤，總和233公斤敗給北韓選手林恩心，奪下銀牌。中央社記者吳翊寧雅加達攝　107年8月25日

亞運最前線（中央社記者周永捷雅加達25日專電）台灣舉重選手洪萬庭在亞運舉重女子69公斤級賽事奪下銀牌。過去曾萌生退意的她，在感情深厚的學妹郭婞淳和教練一路鼓勵下持續奮戰，決定未來要繼續拚下去。

洪萬庭現年28歲比24歲的郭婞淳早入行，她今天抓舉第一把就舉出98公斤，第二把101公斤輕鬆過關，抓舉第三把103公斤也過關。

不過在挺舉時有些驚險，洪萬庭第一把挑戰127公斤失敗，挺舉第二把再度挑戰127公斤過關，挺舉第三把130公斤也過關。她最後以總和233公斤僅落後北韓選手林恩心，奪下銀牌。

洪萬庭其實去年在世大運奪金前，因為在國際賽表現不佳，一度有退役念頭，她坦言是教練林敬能、隊友郭婞淳和團隊說服她，「一直鼓勵我要走到不能再走」。

和郭婞淳情同姐妹的洪萬庭2012年進入國家運動訓練中心，郭婞淳則是早一年進入國訓中心，兩人在國訓中心建立革命情感，不只訓練彼此打氣，比賽時也會互相到場加油，同樣師承舉重教練林敬能的倆人也以學姐學妹相稱。

洪萬庭去年在世大運奪下金牌時，郭婞淳曾說：「之前就一直很想一起拿金牌，但學姊（洪萬庭）常錯過，世大運終於辦到了。」

而今年6月亞運前的一個記者會上，洪萬庭獻上祝福給學妹郭婞淳，並拿著郭婞淳印有「142KG」的訓練鞋說：「世界超級無敵神力女超人，簡稱女神，我不知道妳的終點在哪裡，但是，142才是妳的起點。」這番話當時惹得郭婞淳紅了眼眶。

今天洪萬庭在頒獎典禮後，郭婞淳急著和剛拿到熱騰騰獎牌的學姐合影。

洪萬庭賽後記者會上接受眾家媒體訪問時，郭婞淳則是站在一旁，像個小粉絲，默默看著學姐洪萬庭經歷舉重生涯的重要一刻。

兩位亞運舉重金牌和銀牌的得主也合影紀錄這歷史性時刻，這對「學姐學妹」的深厚情感溢於言表。

「其實我本來是設定拿金牌的。」洪萬庭賽後受訪表示，雖然挺舉時因顯示成功舉起的燈號裝置出現問題，她舉起時沒有聽到燈號裝置響起，只能靜待裁判判決。

不過，她覺得比賽就是這樣，不僅是賽前設定自己目標為何，還要看對手臨場的表現，「不是你覺得自己好就可拿金牌」。

去年拿下世大運金牌的洪萬庭說，在世大運之前比較辛苦，因為要不斷和教練磨合；世大運之後，和教練的配合越來越好。

她也在賽後記者會上靦腆地公開感謝教練。被問到最想把獎牌送給誰，她害羞地用手指著教練，接著把獎牌獻給恩師林敬能。

被問到未來的目標，洪萬庭表示會繼續拚下去，下一個目標就是要在今年的世錦賽奪牌。（編輯：高照芬）1070825

2018雅加達亞運舉重女子58公斤級金牌得主郭婞淳（右），25日到場觀看舉重女子69公斤級賽事，為參賽學姊洪萬庭（左）加油；洪萬庭奪銀後，兩人拿著獎牌與教練林敬能（中）開心合影。中央社記者吳翊寧雅加達攝　107年8月25日2018雅加達亞運舉重女子58公斤級金牌得主郭婞淳（右），25日到場觀看舉重女子69公斤級賽事，為參賽學姊洪萬庭（左）加油；洪萬庭奪銀後，兩人拿著獎牌與教練林敬能（中）開心合影。中央社記者吳翊寧雅加達攝　107年8月25日
台灣舉重女將洪萬庭25日在2018雅加達亞運舉重女子69公斤級賽事，以抓舉103公斤、挺舉130公斤、總和233公斤的成績拿下銀牌。中央社記者吳翊寧雅加達攝　107年8月25日台灣舉重女將洪萬庭25日在2018雅加達亞運舉重女子69公斤級賽事，以抓舉103公斤、挺舉130公斤、總和233公斤的成績拿下銀牌。中央社記者吳翊寧雅加達攝　107年8月25日

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