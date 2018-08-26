/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 馬侃蔡英文戴資穎停班停課
>rss

陳偉殷主場封鎖勇士 10K優質先發奪第5勝[影]

發稿時間：2018/08/26 09:46

最新更新：2018/08/26 11:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
陳偉殷25日面對勇士隊飆10次三振拿下勝投，照片隨即登上大聯盟官網首頁。（圖取自大聯盟官網www.mlb.com）陳偉殷25日面對勇士隊飆10次三振拿下勝投，照片隨即登上大聯盟官網首頁。（圖取自大聯盟官網www.mlb.com）

（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）效力馬林魚的台灣左投陳偉殷，今天主場迎戰勇士，不但投滿6局未失分，同時送出10K寫下本季新高。最終馬林魚以3比1擊退勇士，陳偉殷笑納本季第5勝，照片登上官網首頁。

本季主場表現明顯優於客場的陳偉殷，今天在主場迎戰勇士隊，主投6局無失分。陳偉殷在優質先發之外，投球數也達109，創下本季新高。面對國聯東區龍頭的勇士，陳偉殷雖被敲出6支安打，還有2次四壞保送，但投出高達10次三振，也是本季紀錄，目前他的自責分率已降至4.91，主場自責分率更只有驚人的1.86。

儘管一開局就被勇士隊一棒小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）擊出一壘安打，但陳偉殷並未因此亂了陣腳，很快就以10球輕鬆解決後面3名打者。2局上更是連續送出2個三振。後來雖因隊友瑞德爾（JT Riddle）失誤，讓打者站上一壘，但陳偉殷仍未讓對手繼續攻占壘包，快速結束2局上。

3局上，陳偉殷先以三振解決第一名打者，雖然後來又被小阿庫尼亞擊出左外野二壘安打，但仍繼續發揮K功結束這半局。5局上，陳偉殷遭遇小亂流，送出2個四壞球保送，勇士隊站上一、二壘，所幸及時送出三振，讓勇士隊以殘壘收場，沒能得分。

6局上，陳偉殷先後被勇士隊5棒鈴木清（Kurt Suzuki）與8棒史萬森（Dansby Swanson）分別敲出一壘安打，但馬上送出今晚的第10次三振，再度讓勇士隊無功而返。

馬林魚與勇士今天的打擊都不連貫，前5局兩隊雖有上壘機會，但都未能得分。直到6局下，馬林魚一棒奧蒂嘉（Rafael Ortega）敲出右外野3壘安打，隨後的瑞爾穆托（J.T. Realmuto）適時送上中外野犧牲打，將奧蒂嘉送回本壘，馬林魚終於開胡，拿下第一分。

7局下，馬林魚再靠著一支一壘安打與全壘打，拿下2分。9局上，最後反攻的勇士隊，8棒史萬森（Dansby Swanson）擊出陽春砲，為勇士扳回一城，但後繼無力，馬林魚終場以3比1擊退勇士隊，陳偉殷拿下本季第5勝。（編輯：屈享平）1070826

陳偉殷

漂亮的一勝！陳偉殷飆出賽季新高的10次三振，六局投球無失分，拿下本季第5勝！陳偉殷 チェン・ウェイン CHEN WEIYIN

MLB Taiwan 美國職棒大聯盟發佈於 2018年8月25日 星期六

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 陳偉殷
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

一週重要新聞影像回顧（0819-0825）

一週重要新聞影像回顧（0819-0825）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨侵台 各地災情直擊
豪雨侵台 各地災情直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP