陳偉殷主場封鎖勇士 10K優質先發奪第5勝[影]

陳偉殷25日面對勇士隊飆10次三振拿下勝投，照片隨即登上大聯盟官網首頁。（圖取自大聯盟官網www.mlb.com）

（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）效力馬林魚的台灣左投陳偉殷，今天主場迎戰勇士，不但投滿6局未失分，同時送出10K寫下本季新高。最終馬林魚以3比1擊退勇士，陳偉殷笑納本季第5勝，照片登上官網首頁。



本季主場表現明顯優於客場的陳偉殷，今天在主場迎戰勇士隊，主投6局無失分。陳偉殷在優質先發之外，投球數也達109，創下本季新高。面對國聯東區龍頭的勇士，陳偉殷雖被敲出6支安打，還有2次四壞保送，但投出高達10次三振，也是本季紀錄，目前他的自責分率已降至4.91，主場自責分率更只有驚人的1.86。



儘管一開局就被勇士隊一棒小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）擊出一壘安打，但陳偉殷並未因此亂了陣腳，很快就以10球輕鬆解決後面3名打者。2局上更是連續送出2個三振。後來雖因隊友瑞德爾（JT Riddle）失誤，讓打者站上一壘，但陳偉殷仍未讓對手繼續攻占壘包，快速結束2局上。



3局上，陳偉殷先以三振解決第一名打者，雖然後來又被小阿庫尼亞擊出左外野二壘安打，但仍繼續發揮K功結束這半局。5局上，陳偉殷遭遇小亂流，送出2個四壞球保送，勇士隊站上一、二壘，所幸及時送出三振，讓勇士隊以殘壘收場，沒能得分。



6局上，陳偉殷先後被勇士隊5棒鈴木清（Kurt Suzuki）與8棒史萬森（Dansby Swanson）分別敲出一壘安打，但馬上送出今晚的第10次三振，再度讓勇士隊無功而返。



馬林魚與勇士今天的打擊都不連貫，前5局兩隊雖有上壘機會，但都未能得分。直到6局下，馬林魚一棒奧蒂嘉（Rafael Ortega）敲出右外野3壘安打，隨後的瑞爾穆托（J.T. Realmuto）適時送上中外野犧牲打，將奧蒂嘉送回本壘，馬林魚終於開胡，拿下第一分。



7局下，馬林魚再靠著一支一壘安打與全壘打，拿下2分。9局上，最後反攻的勇士隊，8棒史萬森（Dansby Swanson）擊出陽春砲，為勇士扳回一城，但後繼無力，馬林魚終場以3比1擊退勇士隊，陳偉殷拿下本季第5勝。（編輯：屈享平）1070826



