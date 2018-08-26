蔡總統台南勘災：可感受災民焦慮不滿

熱帶性低氣壓影響，南台灣大淹水，總統蔡英文（前左3）26日抵達台南勘災，視察曾文溪排水，聽取簡報。 中央社記者張榮祥台南攝 107年8月26日

（中央社記者張榮祥台南26日電）熱帶性低氣壓影響，南台灣大淹水，面對諸多批評，總統蔡英文今天在台南勘災時表示，她可以感受災民的焦慮和不滿，但怕委屈，就不要做總統了。



蔡總統今天上午抵達台南市安南區勘災，視察曾文溪排水，和當地投入救災的立委、市議員及里長交換意見，且要求經濟部水利署加速整治。蔡總統說，經費沒有問題，但地方政府要協助土地的取得。



蔡總統表示，她已要求國軍和水利署在積水嚴重地區機動性部署抽水機，如今情況逐漸好轉，希望今天中午12時前解除，接著是消毒防疫，目標是恢復民眾生活機能。



蔡總統表示，接下來還有西南氣流的挑戰，將帶來很多雨量，她要求水利、災防、國防進入警戒狀態，迅速到位，今天到明後天都要保持警戒，尤其是快開學了，校園的整治和清潔要加速。



蔡總統說，這次的挑戰還未結束，要儘速解決災情。行政部門也要從速從寬補助災損。



隨行的國防部長嚴德發說，國防部在台南的白河區、鹽水區及麻豆區重點部署，淹水狀況預定今天中午前解除，道路暢通；國防部將協助災區的消毒防疫及災民的家園整理，且在西南氣流來襲前，超前部署。



台南市代理市長李孟諺也表示，台南淹水今天凌晨已全數消退，市府將爭取曾文溪排水向上游整治，長度逾10公里，總經費超過新台幣20億元。



蔡總統今天中午前都在台南勘災，除視察曾文溪排水外，也將前往麻豆區、鹽水區、後壁區及白河區。（編輯：陳清芳）1070826





熱帶性低氣壓影響，南台灣大淹水，總統蔡英文（前中）26日抵達台南勘災，視察曾文溪排水，並與當地里長及民眾交換意見。中央社記者張榮祥台南攝 107年8月26日

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