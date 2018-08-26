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總統再回嘉義勘災 積水消退居民感謝

發稿時間：2018/08/26 15:46

最新更新：2018/08/26 16:53

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總統蔡英文（右2）26日下午再度前往嘉義縣布袋鎮勘災，因積水已消退，有居民感謝總統的幫忙，也有居民反映淹水的苦楚。中央社記者黃國芳攝　107年8月26日總統蔡英文（右2）26日下午再度前往嘉義縣布袋鎮勘災，因積水已消退，有居民感謝總統的幫忙，也有居民反映淹水的苦楚。中央社記者黃國芳攝　107年8月26日

（中央社記者黃國芳嘉義縣26日電）總統蔡英文今天下午再度前往嘉義縣布袋鎮勘災，因積水已消退，有居民感謝總統的幫忙，也有居民激動向總統陳情，希望協助解決社區排水問題，總統也允諾協助解決。

蔡總統昨天下午到嘉義縣布袋鎮東港地區勘災，有網路影片稱總統到嘉義勘災，是搭乘軍方甲車而不涉水，總統府解釋，勘災期間，總統一行全程穿著雨鞋，何來規避涉水問題，這類斷章取義的刻意操作，不應該。

蔡總統下午臨時增加勘災行程，再度前往嘉義縣布袋鎮東港地區察看。嘉義縣長張花冠說，總統昨天涉水勘災，為協助社區積水能夠及早消退，當場指示國防部立即調遣海軍大型抽水機前來，水利署也同時抽調多部抽水機加入抽水工作，總統是來驗收成果，並非受網路影片事件影響。

蔡總統到場，前往陳姓住戶察看，住戶當面感謝總統，他說，總統昨天指示後，昨天有多部抽水機運作，積水昨天晚上就消退了，大家今天才有辦法清理家園。

總統勘災、慰問居民時，布袋鎮菜舖里長妻子鄭姓婦人因情緒激動要當面向總統陳情，引起現場維安人員緊張，一度包圍鄭婦，後來如願當面向總統陳情。

鄭婦說，社區淹大水，當時與國軍弟兄搶救老人，差一點滅頂，今天積水第4天還未消退，內心十分憤慨，希望總統正視當地排水問題。

總統允諾請水利單位協助處理社區淹水問題。

總統勘災時，居民大都感謝總統的協助，也有反映淹水的苦楚，總統則一一向居民握手致意，還提醒他們，有可能再度降豪雨，需小心提防，同時告訴整理家園的民眾，國軍會協助消毒環境，居民可以早日恢復正常生活。（編輯：翁翠萍）1070826

總統蔡英文（右）26日下午再度前往嘉義縣布袋鎮勘災，聆聽布袋鎮菜舖里長妻子鄭姓婦人（左）陳情，並允諾請水利單位協助處理社區淹水問題。中央社記者黃國芳攝　107年8月26日總統蔡英文（右）26日下午再度前往嘉義縣布袋鎮勘災，聆聽布袋鎮菜舖里長妻子鄭姓婦人（左）陳情，並允諾請水利單位協助處理社區淹水問題。中央社記者黃國芳攝　107年8月26日
總統蔡英文（左2）26日下午再度前往嘉義縣布袋鎮勘災，因積水已消退，有居民感謝總統的幫忙，讓他們可以清理家園。中央社記者黃國芳攝　107年8月26日總統蔡英文（左2）26日下午再度前往嘉義縣布袋鎮勘災，因積水已消退，有居民感謝總統的幫忙，讓他們可以清理家園。中央社記者黃國芳攝　107年8月26日

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