亞運棒球首戰對南韓 中華隊吳昇峰扛先發

2018雅加達亞運中華成棒隊26日晚間首戰抗韓，派出之前亞錦賽對南韓先發表現亮眼的側投吳昇峰扛先發。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月26日

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達26日電）亞運中華成棒隊今天首戰與勁敵南韓隊交手，賽前先發投手保密到家，確定由之前亞錦賽對南韓先發表現亮眼的側投吳昇峰扛先發；南韓隊排出職業明星陣容，有輸不得的壓力。



吳昇峰過去沒有太多被看到的機會，去年亞洲棒球錦標賽，對南韓隊先發投出國際賽代表作；教練團考量到中職球員容易被取得情蒐資訊，首戰派出業餘投手吳昇峰扛先發。



總教練許順益表示，吳昇峰的球速雖然不快，但是控球穩定，南韓隊以職棒球員為主，打者不怕速球型投手，吳昇峰的投球類型或許可以收到不錯成效；今天投捕搭檔黃佳瑋也表示，吳昇峰一直都處在很高亢的備戰狀況，相信他可以有不錯表現。



許順益指出，剛剛賽前練習，有跟南韓隊的技術委員聊過，「他們的技術委員說，南韓隊總教練壓力很大，他們有輸不得的壓力」；許順益表示，中華隊士氣很好，「好好打一場好球，經過先前的移地訓練收到很好的成效，我們都是有備而來」。（編輯：張芷瑄）1070826





影片來源：MOE SPORTS YouTube頻道

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