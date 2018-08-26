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中國打壓國外大學辦台灣文化日 外交部譴責

發稿時間：2018/08/26 19:58

最新更新：2018/08/26 20:32

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中國駐西班牙大使館致函西班牙薩拉曼卡大學（圖），企圖打壓台灣參與相關學術文化交流活動，外交部對此表達強烈不滿與嚴厲譴責。（圖取自薩拉曼卡大學臉書粉絲專頁www.facebook.com/universidaddesalamanca）中國駐西班牙大使館致函西班牙薩拉曼卡大學（圖），企圖打壓台灣參與相關學術文化交流活動，外交部對此表達強烈不滿與嚴厲譴責。（圖取自薩拉曼卡大學臉書粉絲專頁www.facebook.com/universidaddesalamanca）

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）外交部今天表示，中國駐西班牙大使館致函西班牙薩拉曼卡大學（Universidad de Salamanca），企圖打壓台灣參與相關學術文化交流活動，外交部對此表達強烈不滿與嚴厲譴責。

在薩拉曼卡大學任教的鄭夏霓昨天在推特推文表示，去年10月中國駐西班牙大使館寄一封電子郵件給薩拉曼卡大學，要求學校取消台灣文化日相關及後續活動。

中國大使館在信中表示，中國不反對學術交流活動，但是文化日活動與相關文宣有許多錯誤的描述，例如將「台灣地區」稱為「中華民國（台灣）」，這些不符合西班牙政府長期遵循的「一中原則」。

外交部今天表示，去年10月在薩拉曼卡大學舉辦的「台灣文化日」系列活動，邀請台灣駐西班牙代表柯森耀以「台灣現況－機會與挑戰」為題發表演講，分享台灣發展經驗。校方於事後接獲中國駐西班牙大使館無理抗議，導致嚴重影響後續系列活動的規模及宣傳工作。

外交部指出，中國持續全面打壓台灣國際活動空間，甚至染指歐洲歷史悠久的高等學術殿堂，蠻橫阻止台灣參加學術文化交流活動，「外交部對此表達強烈不滿及嚴厲譴責」。

外交部表示，中國國家主席習近平曾做出「兩岸心靈契合」的莊嚴宣示，但中國外交部門卻竭盡所能全面打壓台灣外交空間，「醜陋的做法不僅傷害台灣人民情感，激發台灣人民對中國的憤怒甚至仇視，也讓兩岸關係背道而馳，公然違背中國國家主席的宣示。」

同時，外交部呼籲國際社會，「應深入瞭解中國外交部門對台攻擊已近失控的狀態」，並共同對抗中國干涉學術自由，拒絕接受中國強行輸出威權意識形態，與台灣共同捍衛民主自由的進步價值。（編輯：謝佳珍）1070826



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