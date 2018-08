中國打壓國外大學辦台灣文化日 外交部譴責

(中央社記者侯姿瑩台北26日電)外交部今天表示,中國駐西班牙大使館致函西班牙薩拉曼卡大學(Universidad de Salamanca),企圖打壓台灣參與相關學術文化交流活動,外交部對此表達強烈不滿與嚴厲譴責。



在薩拉曼卡大學任教的鄭夏霓昨天在推特推文表示,去年10月中國駐西班牙大使館寄一封電子郵件給薩拉曼卡大學,要求學校取消台灣文化日相關及後續活動。



中國大使館在信中表示,中國不反對學術交流活動,但是文化日活動與相關文宣有許多錯誤的描述,例如將「台灣地區」稱為「中華民國(台灣)」,這些不符合西班牙政府長期遵循的「一中原則」。



外交部今天表示,去年10月在薩拉曼卡大學舉辦的「台灣文化日」系列活動,邀請台灣駐西班牙代表柯森耀以「台灣現況-機會與挑戰」為題發表演講,分享台灣發展經驗。校方於事後接獲中國駐西班牙大使館無理抗議,導致嚴重影響後續系列活動的規模及宣傳工作。



外交部指出,中國持續全面打壓台灣國際活動空間,甚至染指歐洲歷史悠久的高等學術殿堂,蠻橫阻止台灣參加學術文化交流活動,「外交部對此表達強烈不滿及嚴厲譴責」。



外交部表示,中國國家主席習近平曾做出「兩岸心靈契合」的莊嚴宣示,但中國外交部門卻竭盡所能全面打壓台灣外交空間,「醜陋的做法不僅傷害台灣人民情感,激發台灣人民對中國的憤怒甚至仇視,也讓兩岸關係背道而馳,公然違背中國國家主席的宣示。」



同時,外交部呼籲國際社會,「應深入瞭解中國外交部門對台攻擊已近失控的狀態」,並共同對抗中國干涉學術自由,拒絕接受中國強行輸出威權意識形態,與台灣共同捍衛民主自由的進步價值。(編輯:謝佳珍)1070826





Today I decided to go public with the email #China’s embassy in Spain sent to coerce the University of #Salamanca into cancelling “#Taiwan Cultural Days” on October 2017. ENG version on the account of what happened ➡️ https://t.co/lTJJ9Tgpfw pic.twitter.com/LL0KVFYD1K