吳昇峰好投林加祐開轟 中華2比1領先南韓

2018雅加達亞運中華成棒隊26日晚間首戰與勁敵南韓隊交手，中華隊林加祐1局上率先開轟，敲出兩分打點全壘打，幫助中華隊先馳得點。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月26日

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達26日電）亞運中華成棒隊今天與南韓隊交手，被比喻為小蝦米戰大鯨魚，先發投手吳昇峰5局好投，林加祐首局敲出2分砲，目前5局打完中華隊2比1暫時領先。



中華隊不畏南韓隊派出王牌左投梁玹種，梁玹種去年在南韓職棒投出單季20勝，本季目前為止也已經拿下11勝，今天先發全力搶勝。



中華隊首局就積極搶分，2出局後姜建銘敲出中華隊首安，三壘打攻占得點圈，林加祐一棒開轟，幫助球隊取得2比0領先。



中華隊為了避免情蒐，對南韓先發投手保密到家，直到賽前才確認由業餘側投吳昇峰先發，吳昇峰去年在亞洲棒球錦標賽對南韓先發表現亮眼，今天面對全韓職打線，表現毫不遜色，前2局都沒被敲出安打，直到4局才被金宰煥敲出陽春砲掉分。（編輯：唐聲揚）1070826





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2018雅加達亞運中華成棒隊26日晚間首戰抗韓，派出之前亞錦賽對南韓先發表現亮眼的側投吳昇峰扛先發。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月26日

2018雅加達亞運棒球賽程自26日起正式展開，晚間由中華隊首戰對上南韓隊，南韓派出投手梁玹種掛帥先發。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月26日

2018雅加達亞運棒球賽事開打，26日晚間中華首戰對南韓，4局下南韓金宰煥敲出一記陽春砲，為球隊破蛋。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月26日

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