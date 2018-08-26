網路謠傳總統勘災裝甲兵荷槍實彈 府嚴厲譴責

有臉書粉絲頁指陪同總統勘災的裝甲兵荷槍實彈，總統府今天晚間表示，這個造假內容，已嚴重汙衊國軍形象。（圖取自總統府發言人臉書facebook.com/presidentialoffice.tw）
（中央社記者呂欣憓台北26日電）總統蔡英文連續兩天到南部勘災，不過有臉書粉絲頁指陪同總統勘災的裝甲兵荷槍實彈，總統府今天晚間表示，這個粉絲頁的造假內容，已嚴重汙衊國軍形象，給予最嚴厲譴責。
南部豪雨成災，總統連兩天到嘉義和台南勘災。臉書（Facebook）粉絲頁「正宗！鬼島狂新聞！」今天刊出兩張line對話截圖，並搭配文字寫到：「扯爆了！蔡英文到底要面對災民還是敵人啊！說好的謙卑呢！？難怪不敢下車，荷槍實彈就真的很扯了。」
總統府今天晚間發布聲明指出，這個粉絲頁捏造總統指示陪同南部救災裝甲兵需「荷槍實彈」、「槍枝都上膛」等訊息，總統府向國防部查證，為了執行救災工作，歷來國防部所有參與救災兵員都沒有武裝，相關車輛裝備也是如此，這個粉絲頁的造假內容，已嚴重汙衊國軍形象，並造成社會不安與無端衝突。
總統府表示，正當國軍全軍與國人全力投入救災之際，對於類似造謠分化國人犯行，除了給予最嚴厲譴責，為端正社會視聽，並杜絕類似錯假訊息，國防部已檢具相關資料，正式向警方報案，並將對犯嫌正式提出告訴。（編輯：謝佳珍）1070826
延伸閱讀》捏造總統勘災裝甲兵荷槍實彈假消息 國防部提告
延伸閱讀》總統感謝國軍辛勞：有受災地方就有令人安心身影
延伸閱讀》總統再回嘉義勘災 積水消退居民感謝