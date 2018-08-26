捏造總統勘災裝甲兵荷槍實彈假消息 國防部提告

有自稱是總統蔡英文25日勘災時，搭乘八輪雲豹甲車的駕駛在臉書粉絲團貼文，指官兵均荷槍實彈；國防部26日強調，此為假消息，將依法提告。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真 107年8月26日
（中央社記者游凱翔台北26日電）有自稱是總統蔡英文昨天勘災時，搭乘八輪雲豹甲車的駕駛在臉書粉絲團貼文，指車內官兵均荷槍實彈，引起網友不滿；國防部今天強調，此為惡意假消息，將依法提告、以正視聽。
國防部發布新聞稿表示，臉書粉絲團「正宗！鬼島狂新聞！」有一張截圖，內容為通訊軟體Line截圖中，有網友自稱是昨天蔡總統勘災時所搭乘的雲豹八輪甲車駕駛，並提及「甲車上的同儕都是荷槍實彈，槍都是上膛了，…怎麼會叫我們荷槍實彈呢？」引起網友不滿。
國防部強調，經查證昨天擔任隸屬於234旅的八輪甲車駕駛張姓下士、車長林姓中士後，均未在網路上發文，更沒有臉書上所陳述的內容。
國防部表示，臉書所提及的內容是惡意散播虛假訊息、謠言，蓄意攻擊國家元首和國軍，製造軍民對立與不安，國防部對此嚴正譴責此低劣行徑，將依法立即提告，以正視聽。（編輯：郭萍英）1070826
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