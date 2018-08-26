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亞運棒球中華隊無懼酸言贏南韓 姜建銘落淚感觸深

發稿時間：2018/08/26 23:25

最新更新：2018/08/27 09:38

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2018雅加達亞運中華成棒隊26日晚間與勁敵南韓隊交手，靠著投手群壓制搭配林加祐一記2分砲，終場以2比1拿勝，繼2006年杜哈亞運後再度擊敗南韓，賽後選手到場中慶祝。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月26日2018雅加達亞運中華成棒隊26日晚間與勁敵南韓隊交手，靠著投手群壓制搭配林加祐一記2分砲，終場以2比1拿勝，繼2006年杜哈亞運後再度擊敗南韓，賽後選手到場中慶祝。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月26日

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達26日電） 亞運中華成棒隊賽前不被看好，但全隊不理會酸言酸語，26日擊垮南韓職棒明星搶勝，在首局被林加祐2分砲送回本壘的姜建銘感觸很深，中華隊抓到最後一個出局數時，他激動流淚，「機會是留給不放棄的人」。

中華成棒隊此次以業餘球員為主體長期培訓，賽前一週才加入7名職棒年輕球員，碰上韓職明星球員組成的南韓代表隊，賽前並不被看好，但教練球員沒有受到太大的影響，今晚對南韓打出精彩好球。

南韓隊9局下半進攻，首棒打者安打上壘，中華隊後援投手王政浩接手，連飆2K，最後再讓打者打成右外野飛球出局；姜建銘賽後自爆：「看到右外野手接下那顆球，眼淚真的掉下來」。

中華隊上一次在亞運擊敗南韓已經是2006年，當時姜建銘以投手身份入選中華隊，相隔12年中華隊再擊敗南韓，姜建銘以打者身份入選中華隊，並在首局敲出關鍵三壘打，帶起球隊士氣。

姜建銘表示，兩次拿下勝利的感覺很不一樣，今年一路跟著培訓隊走，過程中有人退出、有人加入，曾經有學弟因為沒有被留在培訓隊中跟他說，可以先休息一下了，但姜建銘表示：「運動員只有在退下來的那天，才能真正休息」，他一直這樣勉勵自己，機會是留給不放棄的人。

中華隊總教練許順益表示，能夠拿下今天這場比賽的勝利，要感謝情蒐小組的幫忙，他長期帶著這批球員，了解每個球員的個性和狀況，儘管賽前不被看好，面對很多酸言酸語，但抱持著希望台灣棒球更往上提升的念頭，希望在亞運打出好成績，「他們讓我很欣慰」。（編輯：吳協昌）1070826

影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube頻道
2018雅加達亞運中華成棒隊26日晚間首戰與勁敵南韓隊交手，中華隊林加祐1局上率先開轟，敲出兩分打點全壘打，幫助中華隊先馳得點。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月26日2018雅加達亞運中華成棒隊26日晚間首戰與勁敵南韓隊交手，中華隊林加祐1局上率先開轟，敲出兩分打點全壘打，幫助中華隊先馳得點。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月26日

林加祐不服輸 砲轟梁玹種回應質疑

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達26日電）中華成棒隊隊長林加祐沒有職棒資歷和光環，賽前外界也有對讓他扛4棒的質疑聲，林加祐就是不服輸，把自己做好，26日對南韓首局就開轟，用好表現回應質疑。

36歲的林加祐是此次中華成棒隊年紀最長的球員，近2年在國際成棒賽都有不錯表現，去年亞洲棒球錦標賽敲出中華隊首轟， 此次拉高層級到亞運表現也毫不遜色，首局面對南韓隊強投梁玹種，一棒開轟，開賽就替中華隊搶下分數。

今年應該是林加祐最後一次打國際大賽，他表示第一打席上場，面對梁玹種前面幾顆球都沒有跟上，心裡想著如果直球再來一定跟上他的速度，掌握出棒時機、一棒建功。

開賽就幫中華隊打下2分，林加祐表示，因為才第一局沒有想太多，只想著先幫球隊搶下分數、把壓力丟給南韓隊；中華隊教練團賽前就公布要讓林加祐扛起中心棒次第4棒，外界也有對此安排的質疑，林加祐表示平常不太會去看那些訊息，只想要把自己做好。

林加祐個性不服輸，對於自我要求很高，長期膝蓋鈣化沒有讓他停下訓練的腳步，這次亞運再次用好表現證明自己。（編輯：吳協昌）1070826

2018雅加達亞運棒球賽程26日起展開，晚間中華隊以2比1擊敗南韓拿下首勝，也是繼2006年杜哈亞運後再度擊敗南韓，嗨翻現場球迷。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月26日2018雅加達亞運棒球賽程26日起展開，晚間中華隊以2比1擊敗南韓拿下首勝，也是繼2006年杜哈亞運後再度擊敗南韓，嗨翻現場球迷。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月26日
2018雅加達亞運棒球項目26日起點燃戰火，晚間中華隊以2比1擊敗南韓隊（圖）拿下首勝，南韓選手賽後離場時神情落寞。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月26日2018雅加達亞運棒球項目26日起點燃戰火，晚間中華隊以2比1擊敗南韓隊（圖）拿下首勝，南韓選手賽後離場時神情落寞。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月26日

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